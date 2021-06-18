Дождь в Ялте закончился, проблемы остались

В Ялте 18 июня выпало 135 мм осадков. Средняя многолетняя норма для июня – 42 мм за 30 дней. По словам властей, таких дождей последние 100 лет не наблюдалось.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на данный момент официально зарегистрировано 8 пострадавших: 1 человек сломал лодыжку – пришлось делать операцию, остальные получили травмы, не требующие лечения в стационаре.

Материальный ущерб еще предстоит оценить: дождь прекратился, но вода из города еще не ушла. Кроме того, все придется очищать от грязи.

Непогода, обрушившаяся на полуостров, туристов не напугала: судя по сообщениям туроператоров и ситуации в аэропорту Симферополя, никто от поездки в Крым не отказался. Правда, направляющимся в Ялту до отдыха еще далеко: автобусы идут только до Алушты. На автомобиле тоже не добраться: въезд в город все еще закрыт.

Есть еще одна неприятная новость: несмотря на то, что уже завтра ожидается жаркий день без осадков, купаться в ближайшее время не придется. Потоки воды снесли в море весь мусор, вычищать это придется долго.

Ялта, 18 июня 2021 года

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 18.06.21

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