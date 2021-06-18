В Ялте сообщили о жертвах наводнения

Во время наводнения в Ялте погиб человек. Об этом сообщил на заседании оперативного штаба глава Крыма Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в пгт Краснокаменка: 26-летнего мужчину сбило с ног и унесло потоком воды. Выбраться он не смог и захлебнулся.

Напомним, ранее сообщалось о 8 пострадавших. Одному из них пришлось делать операцию в связи с переломом лодыжки. У остальных травмы не требуют лечения в стационаре.

Из зоны подтопления эвакуировано 60 человек.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 18.06.21

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