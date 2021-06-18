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Пятница, 18 июня 2021, 17:22 мск

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В Ялте затопило крокодиляриум, животных спасли не всех

В Ялте затопило крокодиляриум.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», зверинец находился в цокольном этаже здания, расположенного в центре Ялты. Помещение залило практически под потолок.

По словам директора учреждения Виктора Жиленко, 90% животных успели эвакуировать в алуштинский аквариум. Но больших крокодилов вывезти не успели. Поскольку они могут существовать в относительно холодной воде, а под потолком осталась небольшая прослойка воздуха, сотрудники надеются, что рептилии выживут.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 18.06.21

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Метки / Ялта

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