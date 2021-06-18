«Ущерб колоссальный…» Ялта не сможет быстро восстановиться после удара стихии

Сегодняшний потоп нанес Ялте колоссальный ущерб. Об этом заявила глава города Янина Павленко.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня в курортной столице Крыма выпало 135 мм осадков, что в 3 раза превышает месячную норму июня.

«Ситуация сложная – полностью наладить электричество Большой Ялты и водоснабжение можно будет только завтра, – сообщила градоначальница. – Работу общественного транспорта постепенно восстанавливаем. Но в силу того, что грязевыми потоками смыло большинство люков, которые в основном находятся на дорогах, просьба ко всем – ограничить передвижение на личном транспорте (особенно в центре города) и по-прежнему прошу всех по возможности оставаться дома. Тем более что с наступлением темноты полностью восстановить уличное освещение сегодня будет невозможно.

Отдельную опасность сейчас представляют мосты, особенно в районе улиц Пушкинская -Боткинская. Пока, до их полного обследования, они будут закрыты.

С вечера на улицах города начинает работать спецтехника. Просьба с пониманием отнестись к этому и оказать содействие – убрать с проезжей части припаркованные автомобили.

Продолжаем эвакуацию жителей из подтопленных домов – уже эвакуировали 281 человека (49 из них – дети). Расселили в муниципальные пансионаты.

При содействии министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко эвакуировали сегодня и туристов из наиболее пострадавших гостиниц «Бристоль» и «Ореанда». Держим руку на пульсе в этом вопросе!

Завтра в 7 утра проведем еще одно заседание, на котором более детально обсудим дальнейший план действий. И в случае благоприятных погодных условий, призываю всех жителей города, сотрудников предприятий и организаций выйти на субботник и помочь навести порядок на улицах города».

Местные жители пишут, что во многих магазинах отмечается дефицит питьевой воды.

В городе смыло пляжи и прибрежные рестораны.

Есть погибшие: 26-летнего жителя пгт Краснокаменка унесло потоком воды, выбраться он не сумел.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 18.06.21

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