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NewDayNews.ru

Пятница, 18 июня 2021, 20:43 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

«Ущерб колоссальный…» Ялта не сможет быстро восстановиться после удара стихии

Сегодняшний потоп нанес Ялте колоссальный ущерб. Об этом заявила глава города Янина Павленко.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня в курортной столице Крыма выпало 135 мм осадков, что в 3 раза превышает месячную норму июня.

«Ситуация сложная – полностью наладить электричество Большой Ялты и водоснабжение можно будет только завтра, – сообщила градоначальница. – Работу общественного транспорта постепенно восстанавливаем. Но в силу того, что грязевыми потоками смыло большинство люков, которые в основном находятся на дорогах, просьба ко всем – ограничить передвижение на личном транспорте (особенно в центре города) и по-прежнему прошу всех по возможности оставаться дома. Тем более что с наступлением темноты полностью восстановить уличное освещение сегодня будет невозможно.

Отдельную опасность сейчас представляют мосты, особенно в районе улиц Пушкинская -Боткинская. Пока, до их полного обследования, они будут закрыты.

С вечера на улицах города начинает работать спецтехника. Просьба с пониманием отнестись к этому и оказать содействие – убрать с проезжей части припаркованные автомобили.

Продолжаем эвакуацию жителей из подтопленных домов – уже эвакуировали 281 человека (49 из них – дети). Расселили в муниципальные пансионаты.

При содействии министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко эвакуировали сегодня и туристов из наиболее пострадавших гостиниц «Бристоль» и «Ореанда». Держим руку на пульсе в этом вопросе!

Завтра в 7 утра проведем еще одно заседание, на котором более детально обсудим дальнейший план действий. И в случае благоприятных погодных условий, призываю всех жителей города, сотрудников предприятий и организаций выйти на субботник и помочь навести порядок на улицах города».

Местные жители пишут, что во многих магазинах отмечается дефицит питьевой воды.

В городе смыло пляжи и прибрежные рестораны.

Есть погибшие: 26-летнего жителя пгт Краснокаменка унесло потоком воды, выбраться он не сумел.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 18.06.21

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