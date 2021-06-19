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Суббота, 19 июня 2021, 09:09 мск

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В Большой Ялте во время потопа смыло дом

В ялтинском поселке Кореиз во время потопа смыло дом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в пгт отмечена она из наиболее сложных ситуаций: бурные потоки, несшиеся по улицам Кореиза во время ливня к середине ночи не иссякли, несмотря на то, что дождь прекратился часов 10 назад, а поселок расположен на крутых склонах.

Видео, снятое главой города Яниной Павленко в 1:30 ночи на Севастопольском шоссе возле тероргана Кореиза, демонстрирует, что вода несется в том же, если не большем, объеме и так же быстро, как и днем 18 июня. Саму градоначальницу чуть не сбило с ног.

Вода не уходит

«Вода не уходит. Света нет. Река идет потоком. Ощущение, что прорвало что-то. Не можем понять, откуда идет вода», – сообщила Павленко.

Отметим, что бурным потоком принесло большие камни: они разрушили дорожное покрытие на Севастопольском шоссе и уничтожили дорогу, ведущую в школу.

В Кореизе зафиксировано подтопление домов с обрушением грунта, у одного из зданий повреждена стена, а один дом на Фотанной улице смыло совсем. В нем жила многодетная семья.

Дом смыло

Ялта, Лиана Макоба

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