Военком Симферополя уточнил, каких специалистов призывают в ходе мобилизации

Военком Симферополя Александр Чепуренко сообщил, каких военных специалистов призывают в ходе частичной мобилизации.

«Мы сейчас нуждаемся во всех специальностях. Люди, которые прошли военную службу, каждый имеет какую-то определенную специальность. Большее предпочтение мы отдаем танкистам и артиллеристам, также пехотные подразделения – это основные. Большой дефицит водителей», – цитируют Чепуренко «Вести Крым», отмечая, что необходимы и медики.

Как уже сообщал «Новый День», врио военного комиссара Республики Крым Евгений Кутузов подписал приказ о частичной мобилизации.

Симферополь, Олег Яковенко

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