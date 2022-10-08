Крючков: Инцидент на Крымском мосту не отразится на обеспечении полуострова

Причиной ЧП на Крымском мосту стало возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Об этом заявила пресс-служба Крымской железной дороги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня в 6:05 по местному времени. На данный момент локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Пострадавших в поездной бригаде нет. Автомобильное движение по мосту приостановлено.

«Развернуты штабы, взаимодействие с Росгвардией, правоохранительными органами. Задействованы все силы города, республики для того, чтобы все было спокойно, – рассказал глава администрации Керчи Святослав Брусаков. – У нас открыты пункты приема водителей, которые оказались на трассе «Таврида». Разворачиваются палатки для обогрева, завозится питание, вода. Кроме этого, работает «скорая помощь», если она понадобится кому-нибудь из водителей».

В Росморречфлоте заявляют, что инцидент на мосту не повлиял на судоходство в Керченском проливе. По словам советника главы РК Олега Крючкова, не отразится он и на снабжении полуострова: «Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия. Паромная переправа находится в готовности к запуску. Все логистические схемы на случай ЧС отработаны», – сообщил чиновник.

Керчь, Олег Яковенко

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