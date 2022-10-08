Дефицита не будет: губернатор Севастополя призвал сохранять спокойствие

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал горожан сохранять спокойствие – дефицита продуктов и топлива не ожидается.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня в 6 часов 7 минут на мосту взорвался автомобиль. От взрывной волны сдетонировали цистерны проходящего мимо грузового железнодорожного состава. Обрушены два пролета автомобильной ветки, ведущей идет из Краснодара в Керчь. Движение по мосту полностью перекрыто.



«Запас бензина в Севастополе на 40 суток, дефицита не будет, поэтому запасаться топливом не надо. С продуктами такая же ситуация, – заявил Развожаев. – Также обращаюсь ко всем туристам, которые сегодня должны были выезжать на материк из Севастополя: задержитесь в гостиницах, отелях на сутки, пока решается вопрос с переправой. Эти сутки не надо будет оплачивать, сейчас мы решаем этот вопрос с отельерами.

Как только станет понятно, как и когда будет восстановлено сообщение, – вы получите всю информацию».

Севастополь, Олег Яковенко

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