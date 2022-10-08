В Крыму ввели ограничения на продажу определенных продуктов... Или нет (дополнено)

В Крыму ввели ограничения на продажу товаров бакалейной группы.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня в 6 часов 7 минут на мосту взорвался автомобиль. От взрывной волны сдетонировали цистерны проходящего мимо грузового железнодорожного состава. Обрушены два пролета автомобильной ветки, ведущей идет из Краснодара в Керчь. Движение по мосту полностью перекрыто.

При этом власти Крыма и Севастополя заявляют, что на полуострове сформирован достаточный запас продуктов и топлива.

«Продовольственный рынок насыщен в полном объёме, все торговые сети работают в штатном режиме, – заявили в министерстве промышленной политики РК со ссылкой на замминистра Ирину Мезавцову. – Запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости составляют до 55 суток. Причин для повышенного спроса нет».

Тем не менее, «в целях избежания искусственного ажиотажа отпуск товаров бакалейной группы ограничивается в одни руки до 3-х кг», – сообщили в ведомстве.

Советник главы Крыма Олег Крючков ограничения отрицает: «Информация об ограничении продажи товаров в Крыму не соответствует действительности. В ближайшее время будут дополнительные разъяснения», – заявил чиновник.

Премьер-министр РК Юрий Гоцанюк утверждает: «Запаса топлива в республике хватает более чем на два месяца. Продуктов питания и бакалеи в Крыму хватает более чем на полтора месяца».

К полудню «поправилось» и министерство промышленной политики, опубликовав новое сообщение:

Симферополь, Олег Яковенко

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