Суд арестовал еще несколько обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту

Суд арестовал еще трех обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту.

Как уже сообщал «Новый День», утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик и загорелся состав с горючими материалами. В результате были повреждены несколько пролетов автомобильной и железнодорожной частей переправы. Происшествие было признано терактом.

14 октября Киевский районный суд Симферополя по ходатайству следствия отправил под стражу пятерых фигурантов дела.

Сегодня Басманный суд Москвы по ходатайству следствия принял аналогичное решение в отношении остальных задержанных – все трое граждане России. Они пробудут в СИЗО минимум до 8 декабря.

Всем фигурантам дела предъявлено обвинение по пунктам «а, б, в» части 2 статьи 205 УК РФ – теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший смерть человека и причинивший значительный имущественный ущерб. Мужчинам грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Симферополь, Олег Яковенко

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