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Понедельник, 15 июля 2024, 16:39 мск

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К тушению ландшафтного пожара в Крыму привлекли вертолеты

В крымском Коктебеле тушат ландшафтный пожар, который распространился на площади в 20 гектаров. Об этом сообщили в управлении Росгвардии по Южному федеральному округу.

«В тушении природного пожара в Коктебеле задействован вертолет Ми-8 Росгвардии», – сказал представитель ведомства РИА «Новости».

Ранее в МЧС оценили площадь возгорания сухой растительности в 20 гектаров. «На месте работают более 100 специалистов, 23 единицы техники, также привлечен вертолет Ми-8 МЧС России. Дополнительно направлена аэромобильная группировка ведомства в составе 40 человек и 6 единиц техники», – отметили в МЧС.

Напомним, с 17 апреля на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16-19 июля в Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Лесные пожары

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