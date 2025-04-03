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Четверг, 3 апреля 2025, 11:25 мск

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В Крыму с начала года погибли более 100 дельфинов

На побережье Крымского полуострова с начала года обнаружили более 100 погибших дельфинов. Об этом сообщил Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «‎Безмятежное море».

Сотрудники центра оказывают помощь китообразным трех видов, занесенных в федеральную и региональные Красные книги, которые были найдены очевидцами в бедственном положении.

«‎С января по апрель этого года мы также учли 110 погибших дельфинов на побережье Крымского полуострова», – говорится в сообщении.

Ситуацию усугубило крушение двух танкеров в Керченском проливе, которое произошло в декабре прошлого года. Тогда в море попало около 2,4 тыс. тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Анапы и Темрюкского района Кубани. Выбросы нефтепродуктов на береговую полосу зафиксированы также в Крыму и Севастополе. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание. Последствия экологической катастрофы до сих пор устраняются.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Крым+Севастополь

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