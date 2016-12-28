Мединский добивается штрафов пользователям за скачивание пиратского контента / По немецкому образцу – до 1000 евро за одно нелегальное скачивание

Публикации за 28.12.16

Министр культуры Владимир Мединский вместе с депутатами думского комитета по информационной политике разрабатывают законопроект о наказании пользователей пиратской продукции. Авторы ориентируются на законодательство ФРГ, где потребители пиратского контента вычисляются по IP, а затем получают уведомления о штрафах до 1000 евро. Альтернативой минкульт предлагает досудебную блокировку сайтов и их зеркал с нелицензионным контентом, санкции для поисковиков, провайдеров и производителей мобильных приложений и запрет способов анонимизации трафика. Законопроект о наказании для потребителей используется де-факто в роли инструмента для шантажа – с его помощью в министерстве хотят убедить правительство принять менее болезненный для конечных пользователей пакет поправок.

«Министерство культуры поддерживает резкое ужесточение антипиратского законодательства, соответствующие предложения мы разрабатываем с депутатами Государственной думы. Это обсуждалось на встрече у вице-спикера Толстого на расширенном заседании комитета по культуре и комитета по СМИ на прошлой неделе» – приводит RNS реплику министра Мединского.

«Если более жесткий вариант антипиратского законодательства, принятый во всем цивилизованном мире, не будет у нас принят, и не будет исполняться, можно будет поставить крест на существовании автора, творца как институции, способной зарабатывать себе на хлеб», заверяет глава Минкультуры.

«Предполагается, что определение скачивания, например, нелегального фильма будет производиться по IP, после чего нарушителю будет направляться штраф. Если инициатива с блокировкой сайтов, публикующих нелегальный контент, не пройдет, будет обсуждаться немецкий вариант. Это как платная парковка. Определяется IP-адрес, по которому вычисляется домашний или юридический адрес, приходит штраф» – объявляли ранее в Минкультуры и профильном комитете Госдумы.

Сейчас практика штрафов для конечных пользователей используется в Германии, где максимальный штраф за скачивание нелицензионного контента может составлять до €1000. в предварительных межведомственных консультациях речь идет только о возможном введении системы штрафов за нелегальное скачивание российской кинопродукции – фильмов, имеющих удостоверение национального фильма.

В Кремле заметили, что пока не знают, как реагировать на очередную инициативу Мединского. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил журналистам, что законопроект пока в разработке, и только когда он будет готов, в Кремле будут на него реагировать. «Пока, насколько я понимаю, ничего конкретно не сформулировано, поэтому какие-либо комментарии не представляются возможными», – цитирует Пескова РИАН.

Куратор рабочей группы «Связь и IT» при правительстве России Ирина Левова не знает, каким образом авторы этой инициативы собираются воплощать свою идею в жизнь. Поскольку Министерство культуры не имеет системы точного определения IP пользователя, согласно которой можно было бы предъявлять в суде чёткие доказательства скачивания контента, не факт, озвученная выше инициатива будет реализуема. При этом в российском законодательстве не закреплены требования к доказательствам в электронном виде. К тому же, пользователь может и не знать о том, что скачиваемый им контент – нелегальный, отмечается в материал проекта «Роскомсвобода».

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заметил, что реализация идеи Мединского приведет к тому, что можно будет оштрафовать любого интернет-пользователя. «По факту перекладывать обязанность контролировать легальность контента на конечного потребителя – это непомерная нагрузка, фактически тогда мы будем 100% виноваты в любом случае. Вот вы приходите в магазин и покупаете какой-либо продукт. Вы заведомо думаете, что этот продукт надлежащего качества, со всеми необходимыми документами и абсолютно легальный. Где гарантия того, что этот продукт не поступил в магазин по каким-то поддельным документам, он не ворованный – вы же не можете это проверить, вы же не спрашиваете постоянно документы, вы просто доверяете магазину», – заметил Мариничев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Мединский оговаривался, что его министерство будет добиваться штрафов для конечных пользователей, если не найдет поддержку в правительстве другая его инициатива – о досудебной блокировке сайтов с нелицензионным контентом и их зеркал. А также об ответственности поисковых систем за индексирование таких сайтов и отдельных интернет-страниц.

В списке министерских предложений был запрет на размещение рекламы на сайтах, доступ к которым заблокирован по решению суда, и установление ответственности за размещение рекламы на заблокированных сайтах. Также Мединский и депутаты решили ввести запрет платежным системам на перевод средств в пользу физических и юридических лиц, связанных с распространением нелицензионного контента.

На рынке мобильных приложений те из них, что будут признаны «пиратскими» или способствующими пиратству, должны признаваться вредоносным программным обеспечением с возможностью блокировки по заявлениям правообладателя. Заодно Мединский и ко. ополчились на локальных провайдеров, которые, по их мнению, поощряют пиратство с помощью дополнительных бесплатных услуг, в том числе – доступа к локальным файловым хранилищам с нелицензионным контентом и программным обеспечением. По мнению авторов документа, пиратство и лицензионная недоотчётность имеют место и в среде операторов платного телевидения. В связи с чем предлагается разработать (усовершенствовать текущую) нормативную базу по обязательствам операторов платного ТВ раскрывать в уполномоченный орган исполнительной власти реальные данные абонентской базы, а также предоставлять сведения о вещаемых телеканалах и наличии соответствующих лицензионных или иных договоров с ними.

Соответствующий законопроект министерство и депутаты комитета по информполитике подготовили еще летом 2016 года, но Минкомсвязь и интернет-сообщество инициативу не поддержали. По одной из версий, Мединский и его единомышленники из числа депутатов Госдумы готовят законопроект о штрафах за скачивание пиратской продукции, чтобы убедить правительство принять их поправки для операторов связи и владельцев сайтов, заставив выбирать по принципу «меньшего зла».

Ранее глава Минкультуры использовал точно такую же тактику, добиваясь от кинопрокатных сетей квот для российских фильмов. В начале 2015 года Мединский выдвинул идею обязать кинотеатры выделять под картины производства РФ фиксированное количество сеансов. Участники рынка убедили министра отказаться от этой идеи. Вскоре Минкультуры предложило прокатчикам то, что они посчитали альтернативой, но больше такой подход напоминал вопрос про «пики точёны»: вместо квот ввести налог для зрителей. Зрителям пришлось бы доплачивать государству за право просмотра зарубежных фильмов. Тем самым глава Минкультуры заставил прокатчиков выбирать из двух зол. Те выбрали квоты и осенью 2015 года представители системы кинопроката ввели ограничения на показ иностранных фильмов.

Москва, Алексей Усов

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