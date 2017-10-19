Сын Улюкаева получил 25 млн рублей от Минкультуры на фильм «Папа, сдохни»

Сын экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева Дмитрий снимает фильм при поддержке Министерства культуры. На съемки картины под рабочим названием «Папа, сдохни» продюсер получил 25 млн рублей.

В кинокомпании «Белое зеркало», совладельцем которой является отпрыск бывшего министра, обвиняемого во взятке в размере 2 млн долларов, рассказали о новой ленте Улюкаева-младшего, пишет Life.ru. В картине нет отсылки к Алексею Улюкаеву. По словам самого продюсера, он снимает «черную ломовую комедию».

По сюжету 25-летний Матвей приходит к отцу своей девушки, которая сильно обижена на своего родителя. Парень намерен отомстить, в результате завязывается драка, открывающая много подробностей о главных героях. «Это действительно черная комедия... – сказали в компании «Белое Зеркало». – Яркая, жанровая история, аналогов которой нет ни в отечественном, ни в зарубежном кино. Брутальная, хулиганская, серьезная и смешная одновременно».

По данным издания, бюджет фильма составляет 65 млн рублей, 25 млн на съемку картины Дмитрий Улюкаев получил в качестве субсидии от государства. В протоколе заседания Экспертного совета по игровому кино режиссеров-дебютантов, размещенном на сайте Минкультуры, сообщается, что получателем господдержки рекомендован фильм «Папа».

Тем временем, создатели картины охотно делятся процессом съемок в социальных сетях, где называют ленту «Папа, сдохни». Как пояснили в кинокомпании, это рабочее название фильма. Премьера картины запланирована на 2018 год.

Москва, Зоя Осколкова

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