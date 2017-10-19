Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 19 октября 2017, 16:00 мск

российское информационное агентство 18+

Культура

Сын Улюкаева получил 25 млн рублей от Минкультуры на фильм «Папа, сдохни»

Сын Улюкаева получил 25 млн рублей от Минкультуры на фильм «Папа, сдохни»
Фото: kinopoisk.ru

Сын экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева Дмитрий снимает фильм при поддержке Министерства культуры. На съемки картины под рабочим названием «Папа, сдохни» продюсер получил 25 млн рублей.

В кинокомпании «Белое зеркало», совладельцем которой является отпрыск бывшего министра, обвиняемого во взятке в размере 2 млн долларов, рассказали о новой ленте Улюкаева-младшего, пишет . В картине нет отсылки к Алексею Улюкаеву. По словам самого продюсера, он снимает «черную ломовую комедию».

По сюжету 25-летний Матвей приходит к отцу своей девушки, которая сильно обижена на своего родителя. Парень намерен отомстить, в результате завязывается драка, открывающая много подробностей о главных героях. «Это действительно черная комедия... – сказали в компании «Белое Зеркало». – Яркая, жанровая история, аналогов которой нет ни в отечественном, ни в зарубежном кино. Брутальная, хулиганская, серьезная и смешная одновременно».

По данным издания, бюджет фильма составляет 65 млн рублей, 25 млн на съемку картины Дмитрий Улюкаев получил в качестве субсидии от государства. В протоколе заседания Экспертного совета по игровому кино режиссеров-дебютантов, размещенном на сайте Минкультуры, сообщается, что получателем господдержки рекомендован фильм «Папа».

Тем временем, создатели картины охотно делятся процессом съемок в социальных сетях, где называют ленту «Папа, сдохни». Как пояснили в кинокомпании, это рабочее название фильма. Премьера картины запланирована на 2018 год.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.10.17

Врачи спасают известного актера и певца, сыгравшего в «Жестоком романсе». / Уволить директора, пристыдить горожан или собрать денег – палитра экспертных мнений о «кладбище» в ЦПКиО (ВИДЕО). / «Ну, ждите»: в Сети появилась шокирующая запись разговора диспетчера «скорой» и друга Марьянова.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / Дело Улюкаева

В ходе обысков у Улюкаева нашли полмиллиона долларов наличными, золотые слитки и ювелирные украшения

«Это не борьба с коррупцией»: половина россиян считает суд над Улюкаевым показательной акцией

Улюкаев против Сечина: экс-министр в суде обвинил главу «Роснефти» в провокации взятки

Суд по делу Улюкаева будет открытым: свидетелем на процессе станет глава «Роснефти»

В Москве стартовал суд над Улюкаевым: приговор не будет жестким, считает эксперт

В Кремле не слышали о смягчении обвинения Улюкаеву

Арестовано имущество и деньги Улюкаева: 15 объектов недвижимости и более 500 млн рублей

Улюкаев останется под домашним арестом, как минимум, до 15 апреля
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , , ,

Новости партнеров

Культура, все новости

Екатеринбург /

Режиссер Алексей Учитель лично представит фильм «Матильда» в Екатеринбурге

Врачи спасают известного актера и певца, сыгравшего в «Жестоком романсе»

Екатеринбург /

Уволить директора, пристыдить горожан или собрать денег – палитра экспертных мнений о «кладбище» в ЦПКиО (ВИДЕО)

Москва /

«Ну, ждите»: в Сети появилась шокирующая запись разговора диспетчера «скорой» и друга Марьянова

Скандалы и происшествия /

В России возбудили первое уголовное дело за оскорбление чувств атеистов

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости