«Народ не обманешь»: Поклонская объявила о победе над «Матильдой» и вновь раскритиковала Чайку

Депутат Госдумы Наталья Поклонская выступила с очередным обращением по поводу фильма «Матильда», приуроченным к выходу ленты Алексея Учителя в прокат. Она объявила о победе над фильмом Учителя его противников, несмотря на то, что «Матильда» вышла на широкие экраны. По мнению депутата, народ, в отличие от представителей власти, знает и видит правду. Кроме того, Поклонская вновь обрушилась с жесткой критикой на генпрокурора Юрия Чайку из-за ситуации с лентой. Свои выводы об итогах борьбы с «Матильдой» она озвучила в видеобращении, записанном на фоне Кремля и собора Василия Блаженного и размещенном на ее YouTube-канале.

По мнению депутата, в истории с лентой «Матильда», которая, несмотря на протесты православных активистов, вышла в прокат, победили не режиссер Алексей Учитель и его команда, а противники картины – «все верующие, как православные, так и мусульмане, в том числе те 100 тысяч человек, которые активно выразили свою позицию». «Людей не обманешь», – констатировала Поклонская.

Она отметила, что в день предпремьерного показа «Матильды» 24 октября кинотеатры тщательно охранялись: «В Советское время так охраняли дома культуры, в которых судили бывших фашистских прихвостней, полицаев и бандеровцев. Охраняли от простых людей, в основном, родственников тех, кого они замучили. Но все меняется. И сегодня охраняют тех, кто из любопытства или злорадства – других причин я не могу назвать – решили сходить на «Матильду». Россиян, посмотревших фильм, депутат сравнила с «сильно нашкодившими школьниками», которые «стыдливо ускоряли шаги, отворачивали лица от людей». Она также отметила, что над верующими, которые пришли протестовать против показа ленты, «вдоволь поиздевались в СМИ, а некоторые были задержаны». «Кого же так боялись авторы и сторонники этого проекта?» – вопрошает депутат Госдумы. «Боялись они самих себя и правды», а не женщин и детей, которые пришли к кинотеатрам помолиться, ответила Поклонская. Победа в итоге осталась за верующими, которые не позволили навязать им «другую квазиисторию, исказить ее реальные события, поглумиться над религиозными чувствами и образами святых», – заключила Поклонская.

Депутат Госдумы также выступила с резкой критикой генерального прокурора РФ Юрия Чайки, обвинив его в намеренном бездействии в ситуации с «Матильдой». «Люди в недоумении, почему их не слышит Генеральная прокуратура России», – заявила Поклонская. По ее словам, «у надзорного ведомства ответ один: «Все хорошо, экстремизма нет», хотя спрашивали уже давным-давно о другом: о нарушении авторского права, о финансовых схемах вывода средств, уклонении от уплаты налогов, нарушении Доктрины информационной безопасности».

Поклонская напомнила генпрокурору о нападках на бизнес его детей и о стремлении Юрия Чайки защитить их интересы: «Для некоторых руководителей серьезных ведомств отстаивать интересы своей семьи, успешных детей, чтобы никто не нарушил их право на неприкосновенность частной жизни – это важнее, нежели стоять за честь страны, ее первого лица и за историческую правду».

Депутат при этом призналась, что раньше она думала, что генпрокурору, возможно, не докладывают о происходящих событиях, но затем выяснила, что он «очень даже в курсе всего». «Оказалось, он очень даже в курсе всего, хотя и говорит, что не следит за «девушкой-политиком», – отметила Поклонская, оскорбившись таким высказыванием: «Я думала, что обращалась к старшему по званию и опытному коллеге. Но услышала в ответ: «Девушка-политик»». «Следить за мной и не надо, Юрий Яковлевич, надо объективно проверить факты, о которых я говорю, для этого не нужно особых команд, нужно желание защитить права людей, дать принципиальную оценку происходящему, а вот этого, к сожалению, как раз и не увидели люди», – заявила Поклонская.

Депутат не исключила, что из-за истории вокруг «Матильды» начнутся проверки ее деятельности на посту прокурора Крыма. «Но скажу сразу: бояться мне нечего, ведь я выполняла указания генерального прокурора, уважаемый Юрий Яковлевич, и команды, передаваемые через ваших заместителей. Не выполнила одно – не сняла портрет святого государя в своем кабинете», – отметила Поклонская.

Ранее в октябре Поклонская направила Чайке видеообращение, в котором просила принять меры прокурорского реагирования для отзыва у «Матильды» прокатного удостоверения. В Генпрокуратуре не нашли причин проводить в отношении картины дополнительную проверку.

Отметим, что «Матильда», рассказывающая об отношениях последнего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, вызывала протесты среди радикально настроенных православных верующих еще за несколько месяцев до выхода на экраны. В этой кампании активно участвовала Наталья Поклонская. Она сочла фильм экстремистским и оскорбляющим чувства верующих и потребовала запретить его показ. После угроз со стороны радикалов от проката «Матильды» отказались некоторые региональные кинотеатры. В отношении лидера «Христианского государства» Александр Калинин, обещавшего атаковать кинотеатры за показ «Матильды», было возбуждено уголовное дело.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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