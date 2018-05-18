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Понедельник, 21 мая 2018, 15:45 мск

Новости Культура

«Я вас люблю, Россия!» Наталья Орейро выпустила клип к ЧМ-2018

Фото: скрин из клипа Натальи Орейро

Известная уругвайская певица, звезда сериала «Дикий Ангел» Наталья Орейро подготовила клип «United by Love» («Объединенные любовью») к предстоящему в России чемпионату мира по футболу. Песня исполняется сразу на трех языках: испанском, английском и русском.

Композиция сочетает самые разные жанры: поп, урбан, кумбия и кандомбе, которые дополняются русскими элементами – балалайка и аккордеон. В песне рассказывается о мире, любви и о том, «как важно всем объединиться для такого крупного и популярного события как Чемпионат мира по футболу», сообщается в Youtube-аккаунте Warner Música.

«Поднимите руки вверх!», «Поехали! Россия! Я вас люблю, Россия! Давайте!» – напевает и скандирует Орейро в клипе.

Клип Натальи Орейро

Сообщается также, что в создании трека участвовали известные продюсеры – Этторе Гренчи (Ettore Grenci) и Диего Кордоба (Diego Córdoba), ранее работавшие с Деми Ловато, Марком Энтони, Арианой Гранде, Меган Трейнор и другими.

Москва, Ольга Ветрова

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