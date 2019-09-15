Глава РПЦ закрыл тему разделения Церкви

Реализация прошения главы Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе («Русский экзархат») архиепископа Иоанна (Реннето) о воссоединении с Русской православной церковью закрывает тему разделения Русской церкви за рубежом. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«И то, что это произошло в первый день церковного нового года (1 сентября по старому стилю, 14 сентября по новому), помогает понять, что это воссоединение – навсегда, на то будущее, которое перед нами лежит», – сказал патриарх в проповеди после литургии в храме Святой равноапостольной княгини Ольги в Останкино.

«Это не просто церковное деяние – это последний акт, который закрывает драму революции и гражданской войны, драму разделения нашего народа», – отметил патриарх, слова которого цитирует РИА «Новости».

Архиепископ Иоанн в субботу обратился к патриарху Кириллу с просьбой принять его и всех желающих последовать за ним клириков и приходы архиепископии в юрисдикцию Московского патриархата. Священный синод РПЦ в тот же день утвердил это прошение. Ранее Константинопольский патриархат, в состав которого несколько десятилетий входила архиепископия, упразднил ее статус.

Как напомнил патриарх, в результате событий революции и гражданской войны в России разделилась и Русская православная церковь. Те, кто эмигрировал, создали Русскую зарубежную церковь с центром в Сремских Карловцах в Сербии. Но была и другая группа православных в эмиграции, которые группировались вокруг митрополита Евлогия, назначенного Синодом в Париж.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.09.19

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