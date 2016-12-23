Путин об Улюкаеве: лично не разговаривал, хватило и следственных материалов

Публикации за 23.12.16

Следствие предоставило достаточно информации по уголовному делу экс-главы МЭР Алексея Улюкаева, чтобы он утратил доверие. Так президент РФ Владимир Путин ответил на ежегодной пресс-конференции на вопрос «Эха Москвы». Путин добавил, что лично с Улюкаевым после возбуждения дела не общался, но видел следственные материалы. «Остальные выводы сделает суд», – подчеркнул президент.

Журналист спросил и о других «коррупционных скандалах». Относительно экс-главы таможни Андрея Бельянинова президет пояснил, что здесь «никакого дела не было», а все обыски и прочее, что было освещено в СМИ, – недопустимы.

Путин добавил, что лично отслеживает все резонансные уголовные дела, в том числе последнее – убийство посла в Турции Андрея Карлова. Президент сказал, что расследования не всегда бывают быстрыми, но следователи всегда «приходят к выяснению всех обстоятельств». То же верно и относительно дела об убийстве Бориса Немцова.

Громкая новость о задержании главы Минэкономразвития с поличным при получении взятки в $2 млн появилась утром 15 ноября. Следственный комитет сообщил, что Улюкаев вымогал взятку за выданную МЭР положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести госпакет акций «Башнефти». Суд отправил Улюкаева под домашний арест до 15 января. Улюкаев должен находиться в своей квартире в московском элитном жилом комплексе «Золотые ключи» и не может покинуть ее без разрешения следователя. Улюкаев вину не признает и называет все произошедшее провокацией.

Президент России уволил Улюкаева с формулировкой «в связи с утратой доверия». Не исключено, что в уголовном деле появятся новые фигуранты, хотя СКР пока заявляет о единственном эпизоде и одном фигуранте. Комментируя в ноябре скандал с Улюкаевым, Путин назвал случившееся «печальным фактом», но пообещал равенство всех перед законом.

Москва, Зоя Березина

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