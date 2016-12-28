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Экономика

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Публикации за 28.12.16

План Кудрина: меньше пенсионеров и солдат, больше учителей и врачей / Повышение налогов неизбежно

План Кудрина: меньше пенсионеров и солдат, больше учителей и врачей Повышение налогов неизбежно

Команда Алексея Кудрина Центр стратегических разработок (ЦСР) представила в правительстве начальный вариант стратегии развития России на 2018-2024 годы. Среди предложений – увеличение пенсионного возраста, рост налогов, сокращение военных и социальных расходов в пользу образования и здравоохранения. План ЦСР станет основой конструкции, готовящейся центром президентской стратегии до 2035 года.

Меры, предлагаемые командой Кудрина, должны привести к росту ВВП до 4,3% к 2024 году, пишет . Специалисты ЦСР считают, что этого можно достичь повышением производительности труда, альтернатива – дополнительная рабочая сила в количестве 4,5 млн человек, а также 40 трлн рублей инвестиций. Однако сложно представить, что может привлечь в Россию такое число трудовых мигрантов, и каким образом приманить инвесторов, готовых вкладывать по 18 млрд долларов в месяц в течение трех лет в российскую экономику.

Прирост производительности, по мнению ЦСР, должен составлять не менее 1% в 2018-2024 годах, затем темп должен ускориться до 2,4% период 2025-2035 годов. Однако демографические показатели не способствуют росту экономики, в ближайшие 15 лет численность трудоспособного населения снизится на семь миллионов человек. Эту проблему команда Кудрина предлагает решать жестко с помощью повышения пенсионного возраста с 2020 года. Тут есть два варианта: рост срока выхода на пенсию по полгода в год, до 63 лет в 2035 году, или по году в год, до 63 лет к 2028 году. Мера призвана вернуть численность трудоспособного населения к уровню 90 млн человек.

Кроме того, рост производительности труда попробуют вновь обеспечить технологическим развитием. Первая попытка провалилась, расходы на НИОКР почти не выросли, доля инновационных промпредприятий увеличилась с 8,5% до 10% к 2014 году вместо планировавшихся 40-50%. В этот раз ЦСР предлагает наращивать производительность в сфере IT и связи, финансовых и бизнес-услугах, логистике и строительстве.

Что касается бюджетной политики, то здесь ЦСР предлагает два сценария. Первый предусматривает увеличение налогового перераспределения через рост ставок налогов в 2019 году с плавным снижением доли расходов консолидированной бюджетной системы к 2030 году на уровне. Второй – сохранение ставок налогов на нынешнем уровне, жесткая бюджетная консолидация и снижение всех госрасходов к 2025 году.

Рост налогов позволит увеличить расходы на здравоохранение, образование и экологию, главные объекты сокращения – социальная политика, национальная оборона, нацбезопасность, ЖКХ. В варианте с бюджетной консолидацией более жестко урезается статья «национальная экономика», и мягче – силовые блоки. Фактически ЦСР показывают, что для поддержки промышленности, неизбежно придется повышать налоги.

Москва, Зоя Осколкова

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