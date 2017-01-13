«Газпром» подает в суд на турецких импортеров / Партнеры не сошлись в цене газа на 2017 год

Публикации за 13.01.17

Цена на газ стала камнем преткновения между «Газпромом» и частными турецкими импортерами. Российская монополия собирается подать иски в суд, если это случится, газовый гигант будет судиться со всеми своими клиентами в Турции.

По данным источников газеты «Коммерсант», газовый монополист уже судится о стоимости топлива с турецкой государственной компанией Botas, которая покупает у России 17 млрд кубометров газа. В ближайшее время к ней присоединятся Akfel Gas, Enerco Enerji, Avrasya gaz, Bosphorus gaz, Shell, Bati Hatti и Kibar Enerji, на долю которых придется 10 млрд кубометров в год.

«Газпром» считает заниженной цену, по которой турецкие партнеры приобретают газ, естественно импортеры не согласны с позицией поставщика. По договору от 2016 года частные импортеры и монополия могут пересмотреть стоимость топлива, если стороны не приходят к компромиссу, сохраняются ранее согласованные условия.

Как правило, частные клиенты получают цену ниже, чем государственная Botas, так как компания поставляет газ на субсидируемый внутренний рынок Турции и может позволить себе работать даже в убыток. «Газпром» предложил частникам установить временную цену, выше, чем, в прошлом году, а после решения спора с Botas, снизить ее. По всей видимости, партнеры с предложенной схемой не согласились. В результате низкая цена для частных импортеров в 2017 году помимо экономических потерь подрывала его позицию «Газпрома» в разбирательстве с Botas.

Кроме того, на позиции российского поставщика повлияла национализация крупнейшего частного импортера Akfel, после которой все переговоры по ценам были фактически остановлены. В начала января, когда в Турции наблюдалось аномальное похолодание, турки просили «Газпром» увеличить поставки газа, однако монополия отказала. Впрочем, в газовой компании этот момент не считают причиной, уточняя, что подача исков – вопрос чисто коммерческий.

Москва – Анкара, Зоя Осколкова

Москва – Анкара. Другие новости 13.01.17

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