ФАС завела дело на самарского губернатора и менеджеров «Газпрома»

Публикации за 18.01.17

ФАС России возбудила дело в отношении губернатора Самарской области Николая Меркушкина, регионального Министерства энергетики и ЖКХ, а также группы лиц ПАО «Газпром». Дело заведено по признакам нарушения Закона о защите конкуренции (п.4 ст.16). Его первое рассмотрение назначено на 3 февраля.

В ФАС поступило обращение ООО «Средневолжская газовая компания» (ООО «СВГК») на действия органов исполнительной власти региона и компаний, входящих в группу лиц ПАО «Газпром. Ведомство установило, что с 2010 года между указанными лицами реализуется соглашение, направленное на перевод крупных потребителей газа от ООО «СВГК» к газораспределительным сетям ООО «Газпром межрегионгаз».

Кроме того, сообщает пресс-служба ФАС, в 2011 году самарский губернатором совместно с «дочкой» «Газпрома» была утверждена корректировка схемы газоснабжения и газификации на территории региона, которая является основанием для строительства новых и развития действующих газораспределительных систем. «Разработка и принятие такого документа должна охватывать сети не только принадлежащие «Газпрому», но и независимым организациям», – подчеркивается в сообщении.

Несмотря на наличие в Самарской области как минимум двух газораспределительных организаций (ООО «СВГК» и ООО «Газпром газораспределение Самара») такая корректировка схемы была принята без согласования с ООО «СВГК». ФАС выявила, что к этой схеме у компании были замечания, которые были доведены до Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, но их не учли.

«Такие действия представителей власти региона и группы лиц ПАО «Газпром» могут привести к уходу с рынка ООО «Средневолжская газовая компания», – отметили в ФАС.

Самара, Зоя Березина

Самара. Другие новости 18.01.17

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