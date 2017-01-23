В провинции привыкают жить в долг / В ряде регионов каждый работающий обременен кредитами

Публикации за 23.01.17

В Объединенном Кредитном Бюро (ОКБ) подсчитали закредитованность населения по итогам 2016 года. Практически каждый второй работоспособный житель страны оказался обременен хотя бы одним займом, а в некоторых регионах двумя и более. Чем депрессивнее регион, тем большее количество населения берет кредиты. Объем долгов при этом уменьшается: в кризис берут больше мелких розничных кредитов, а крупные покупки с отложенным расчетом, как ипотека и новые автомобили, становятся все менее доступными.

Гендиректор ОКБ Даниэль Зеленский заметил, что при годовом росте экономически активного населения в три десятых процента банки выдали на 13% больше розничных кредитов, чем за год до того, а количество заемщиков с открытыми кредитами выросло на 5%.

За 2016 год доля закредитованного трудоспособного населения достигла 61%, подсчитали в ОКБ. Наибольший прирост новый потребителей этой финуслуги наблюдается в регионах, считающихся депрессивными. Например, на Алтае за год доля населения с кредитами выросла с 90 до 99%. Республика показательна и по характеру кризисных займов: население влезает в долги для поддержания жизнедеятельности, а не для крупных покупок. Об этом свидетельствует самый высокий по стране показатель по среднему количеству кредитов на одного человека и самый низкий средний размер долга на одного заемщика по всем его займам – 106 тысяч рублей. То есть на Алтае берут в долг сравнительно небольшие суммы и делают это часто. В том числе для того, чтобы покрыть долги по предыдущим кредитам.

Такие же тенденции в ОКБ наблюдают в Курганской области, Тыве, Бурятии и республике Коми, где охват розничными кредитами составляет от 86 до 80% среди трудоспособного населения. Наибольшее снижение размера долга наблюдается кроме Алтая (-23%) в Калмыкии (-22%), Ингушетии (-19%) и Чечне (-9%).

В регионах, где традиционно немногие пользуются розничными кредитами, также наблюдается значительный рост этого рынка. В республиках Северного Кавказа традиционно минимальные показатели закредитованности (17-20% населения), но прирост за год только в Ингушетии и Чечне составил 20%.

Средний размер долга на одного заемщика традиционно высок в регионах с большими зарплатами и столь же высокими ценами. Потому неудивительно, что средний размер долга по всем кредитам одного заемщика выше всего на Чукотке (482 тысяч рублей), ХМАО (410 тысяч рублей), Магаданской области (389 тысяч рублей), Ненецком АО (368 тысяч) и в республике Саха (362 тысячи). Эти цифры без указания тенденций к росту или уменьшению не дают представления об изменении социальной ситуации в данных регионах. Зато данные НКБИ показывают на той же Чукотке заметный рост просроченной задолженности (на 10%). Также на первых местах по невозвратным или просроченным долгам оказались жители менее благополучных Бурятии (12,1%) и Забайкальского края (9,1%), отмечает finanz.ru.

В целом финаналитики заметили некоторое уменьшение объема просрочки. По данным Национального бюро кредитных историй просрочка «90+», платежи по которой не вносятся свыше 90 дней, по кредитным картам снизилась до минимального за год уровня 13,8% с пика на конец III квартала в 19,8%. Участники рынка объясняют общее уменьшение просрочки изменением большинством банков политики кредитования. В статистике 2016 года проявилась стратегия 2015 года по отсеиванию потенциально неблагополучных заемщиков. Банки сосредотачиваются на проверенных клиентах, держателях личных счетов и владельцах их зарплатных карт. Остальные клиенты массово перенаправляются в микрофинансовые организации, данные по которым далеко не всегда попадают в отчеты.

Некоторые представители банков признают взаимосвязь снижения просрочки и небольшого роста кредитования: клиенты берут новые кредиты, чтобы расплатиться по старым. Если это происходит в IV квартале, эта категория потребителей улучшает статистику просроченных долгов и новых займов и не еще не успевает просрочить на 3 месяца платежи по новым займам.

В НКБИ предупреждают, что при сохранении тенденции снижения реальных доходов населения вероятность возникновения дефолтов по всем розничным кредитным продуктам будет повышаться. По данным мониторинга РАНХиГС из граждан, имеющих обязательства перед финорганизациями 74,5% должны выплачивать потребительские кредиты, 29% частные долги, 18% платят за ипотеку, и 5,4% обслуживают микрозаймы. По профпринадлежности и уровню образования основными пользователями кредитных продуктов стали рабочие и специалисты с низким уровнем профобразования.

Основные кредитные риски приходятся на граждан 26-35 лет. Граждане старшего возраста, как правило, имеют некоторые накопленные средства. Мониторинг НИУ ВШЭ показал, что россияне 46-55 лет стали активно тратить в прошлом отложенные деньги. Причем только 2,6% из этой категории населения могут прожить на свои сбережения больше года.

Главной проблемой социологи и финансисты видят не в росте закредитованности населения, а в том, что обслуживание долгов начинает отнимать все большую часть личного или семейного бюджета. В РАНХиГС поясняют, что во многих западных странах почти 100% трудоспособного населения имеют хоть один кредит. При этом нормой считается, когда на обслуживание догов тратится около 10% месячного бюджета, в крайнем случае до 20%. При уровне кредитной нагрузки в 40-50% высока вероятность, что при ухудшении материального положения гражданин не сможет платить по долгам.

Москва, Алексей Усов

Москва. Другие новости 23.01.17

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