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Экономика

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Публикации за 09.02.17

Январь показал худшие продажи на авторынке за последние семь лет

Январь показал худшие продажи на авторынке за последние семь лет

В январе текущего года продажи легковых автомобилей на российском рынке упали на 5%. По словам экспертов, в начале года всегда наблюдается некоторое затишье, однако такие низкие показатели аналитики фиксируют впервые за семь лет.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, за январь в России было продано 77 916 легковых и легких коммерческих автомобилей. По сравнению с декабрем прошлого года падение продаж составило 46,5%. Это своего рода антирекорд, за последние десять лет так рынок падал только в 2010 году, тогда было реализовано 74 тысячи автомобилей, пишут .

Как поясняют игроки российского авторынка, в первые две недели нового года спрос всегда очень низкий, однако уже в середине января покупательская активность увеличивается. Это говорит о том, что россияне «приняли продуктовые предложения и цены 2017 года и смирились с новой реальностью». Теперь только остается ждать, когда показатели сравняются или вырастут по отношению к предыдущему году.

Между тем, цены на новые автомобили продолжают расти. Дилеры наблюдали заметное повышение покупательской активности в январе, особенно в сегменте масс-брендов. Многие автосалоны еще продолжают проводить стимулирующие акции, чтобы избавиться от прошлогодних стоков, но их надолго не хватит.

Выйти из прошлого кризиса, когда рынок достиг дна в 2010 году, помогли программы льготного кредитования и утилизации. Впрочем, новые программы господдержки вряд ли станут хорошим стимулом, они довольно узкие, к тому же их запуск ожидается только во второй половине года. Основным двигателем продаж должны стать автомобильные новинки.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 09.02.17

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