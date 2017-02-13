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Экономика

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Публикации за 13.02.17

Госдеп США: санкции не повлияли на экономику России / Но сильно подкосили компании из «черного списка»

Госдеп США: санкции не повлияли на экономику России Но сильно подкосили компании из «черного списка»

Госдепартамент США не считает, что санкции оказали масштабное влияние на российскую экономику. При этом ограничительные меры в большей степени навредили фигурантам «черного списка». Об этом говорится в докладе, опубликованном на официальном сайте американского ведомства.

Авторами доклада выступили Дэниэл Ан, первый заместитель главного экономиста госдепартамента, и сотрудник Джорджтаунского университета Родни Лудема, передает РИА «Новости». Они проанализировали 269 компаний, связанных, по мнению Госдепа США, с лицами, против которых были введены санкции.

За время действия ограничительных мер реальный ВВП России снизился примерно на 5%, из них только 1% ВВП можно потенциально объяснить санкциями. Что касается экономики Евросоюза, то американские эксперты, посчитали, что около 0,13% ВВП Европа потеряла от ограничения экспорта, которое ввела Россия.

Основной вывод доклада заключается в том, что в большей степени от экономических санкций пострадали компании, связанные с физлицами, попавшими в «черный список» США. В среднем такие предприятия потеряли примерно треть своего операционного дохода и более половины стоимости своих активов.

Стоит отметить, что Вашингтон неоднократно менял свою позицию относительно влияния санкций на РФ. Экс-президент США Барак Обама заявлял, что в результате ограничительных мер российская экономика разорвана в клочья. Затем пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест утверждал, что ослабление рубля в 2015 году объясняется санкциями, однако некоторые время спустя, он поменял свою точку зрения, сообщив, что деноминация обусловлена падением цен на нефть, а позже и вовсе заключил, что влияние санкций определить трудно.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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