Свет в конце кризисного тоннеля / Суверенный рейтинг России вырос до стабильного

Публикации за 18.02.17

Прогноз по суверенному рейтингу России вырос с негативного до стабильного. Российская экономика возобновляет рост после двухлетней стагнации. Об этом говорится в материалах международного рейтингового агентства Moody's.

Аналитики улучшили прогноз по суверенному рейтингу РФ «Ba1» до стабильного в связи с принятием российским правительством среднесрочной стратегии по фискальной консолидации. Ожидается, что это решение должно снизить зависимость федерального бюджета от доходов нефтегазового сектора и обеспечить постепенное восстановление подушки безопасности.

Кроме того, агентство улучшило прогноз по рейтингу государственных облигаций РФ, подтвердив его на уровне «Ba1», краткосрочный рейтинг определен на уровне «Not Prime». По мнению специалистов Moody's, негативные риски сократились из-за роста стоимости нефти до цены, предусмотренной в российском бюджете, передает РИА «Новости».

Эксперты отмечают, что экономика России начинает восстанавливаться после двухлетнего спада. Потенциал роста оценивается в 1,5-2%, но остается достаточно слабым по сравнению с другими странами с аналогичным уровнем дохода, что оказывает давление на рейтинг.

При этом если российские власти продолжат проводить реформы, которые повлияют на ВВП, рейтинги могут быть вновь пересмотрены. Однако негативные прогнозы также возможны в том случае, если ухудшатся показатели кредитоспособности страны, на которые оказывают давление геополитические риски, в том числе конфликт на Украине и участие РФ в операции в Сирии.

Стоит отметить, что в начале года аналитики агентства сообщали, что ВВП России в 2017 году вырастет на 1%, несмотря на негативное влияние антироссийских санкций, принятых ЕС и США. «Геополитические конфликты будут продолжать оказывать давление на экономику [стран] СНГ, в основном из-за влияния западных санкций на Россию и конфликта на востоке Украины», – отмечали в Moody's.

Москва, Зоя Осколкова

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