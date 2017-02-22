Европа стала массово закупать газ в США / В ЕС смогли договориться с Трампом, но только в том, что вредит России

Публикации за 22.02.17

Евросоюз переходит на поставки газа из Соединенных Штатов. За последние полтора месяца европейцы купили у США в восемь раз больше СПГ, чем за весь прошлый год. В этом новое руководство Белого Дома и едва ли не бойкотирующие его брюссельские бюрократы все же смогли договориться. Трампу необходимо выполнять предвыборные обещания о наращивании экспорта американских углеводородов, а в ЕС хотят освободиться от энергозависимости от России.

За последние полтора месяца в ЕС в восемь раз нарастили объем поставок сжиженного газа из США. В Испанию и Португалию пришли четыре танкера с СПГ, тогда как за весь прошлый год от американцев в Европу прибыли лишь три танкера с газом. Происходящее – лишь начало радикальной смены правил игры на европейском газовом рынке. Желание властей ЕС избавиться от монополии «Газпрома» накладывается на резкий рост производства СПГ, приводит Finanz.ru предупреждение аналитиков Fitch и Bank of America Merrill Lynch.

Увеличение поставок в Европу американского газа вызвано холодами в Европе и сокращением российских поставок по инициативе самих европейцев. с февраля по ходатайству Польши Европейский суд ограничил доступ «Газпрома» к мощностям трубопровода OPAL, из-за чего прокачку по «Северному потоку» пришлось снизить на треть. В результате действий еврорегуляторов спотовые цены на газ в Европе подскочили, превысив 250 долларов за тысячу кубометров, а разница между котировками в Европе и США достигла максимума почти за два года – 4,5 доллара за миллион британских тепловых единиц. К концу февраля разница уменьшилась до 3,5 долларов, но и этого достаточно, чтобы покрыть затраты на транспортировку газа танкерами через Атлантику.

Энергетический вопрос оказался чуть ли не единственным пунктом, по которому удалось достичь согласия руководству ЕС и администрации Дональда Трампа. Развитие американской нефтегазовой отрасли и наращивание поставок углеводородолв за рубеж было одним из ключевых пунктов в предвыборной программе Трампа. Сейчас нефтегазовая экспансия входит в список первоочередных мер новой американской администрации, которые та намерена реализовать в ближайшие три месяца. «Америка обладает совокупными запасами нефти, газа и угля, превышающими запасы любой другой страны. Эти ресурсы представляют триллионы долларов экономического роста и бесчисленные рабочие места, в первую очередь для беднейших американцев», – говорится в стратегии нового американского президента.

Приход к власти в США Трампа совпал с ростом экспорта американского сжиженного природного газа (СПГ). На данный момент в Соединенных Штатах имеется лишь один крупный постоянно действующий терминал отгрузки СПГ – Sabine Pass, однако предполагается, что к 2020 году Соединенные Штаты введут в строй четыре-пять новых терминалов.

Одновременно с США к 2020 году новые заводы СПГ будут запущены в Катаре и Австралии. совокупная мощность новых производств трех стран достигнет 188 миллиардов кубометров в год. Основным рынком для сбыта излишков становится Европа.

В руководстве ЕС приветствуют подобные глобальные энергетические тенденции и инициативы американского руководства. Расширение производства СПГ и добычи сланцевого газа в США позволит Брюсселю избавиться от энергетической зависимости от России. Прошлым летом совет ЕС ограничил право национальных правительств самостоятельно заключать контракты в нефтегазовой сфере: подписание новых энергетических контрактов теперь возможно только после проверки Еврокомиссии и одобрения Европарламента. Инициатива очевидно направлена против России и «Газпрома», которые предпочитают нефтегазовые вопросы решать на уровне национальных правительств и межкорпоративного сотрудничества.

Кроме контакта с американскими газовиками, в ЕС стараются получить альтернативу российским «трубам». В середине февраля Еврокомиссия вновь увеличила финансирование программы энергобезопасности, которая нацелена на то, чтобы диверсифицировать источники поставок газа. 102 млн евро было выделено на строительство терминала по приему СПГ на хорватском острове Крк, который с 2019 году сможет принимать 6 млрд кубометров ежегодно. Газ пойдет в Восточную Европу и Балканы. Еще 123 млн евро Брюссель потратит на строительство трубопроводов, которые расширят рынки сбыта для азербайджанского газа, поступающего в Европу через Турцию по проекту ТАР – замене проектам Москвы South Stream и «Турецкий поток».

В России эти угрозы давно замечают. В сентябре 2016 года «Роснедра» опубликовали проект четырнадцатилетней стратегии развития минерально-сырьевой базы РФ, в котором изначально учитывается снижение спроса на российских газ. «Кризис отношений между Россией и Западом уже привел к сокращению экспорта российского газа в страны ЕС и Украину. Снижение спроса на трубопроводный газ со стороны западных партнеров России является не локальной проблемой, а долгосрочной тенденцией, которая окажет непосредственное влияние на сырьевую и торговую политику России в ближайшие десятилетия», говорилось в документе.

Российские газовики надеются выйти на европейский рынок СПГ и диверсифицировать экспорт за счет покупателей из Азии. Рост поставок газа на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона запланирован в 8-9 раз. Проблема, однако, заключается в том, что азиатский газовый рынок, в особенности рынок СПГ, перенасыщен, отмечают аналитики международного рейтингового агентства Fitch: цены упали вдвое за три года, большинство крупных покупателей законтрактованы на годы вперед, и сейчас выйти на этот рынок новым игрокам просто невозможно. ключевые потребители – Япония и Южная Корея – в ближайшие годы могут сократить импорт из-за ренессанса атомной энергетики. В таких условиях даже США, ранее претендовавшие на газовую монополию в регионе, рассчитывают, в первую очередь, на рост поставок СПГ в Европу.

Брюссель – Вашингтон, Алексей Усов

Брюссель – Вашингтон. Другие новости 22.02.17

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