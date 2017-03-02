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Экономика

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Публикации за 02.03.17

«Газпром» предупредил о росте цен на газ в России

«Газпром» предупредил о росте цен на газ в России

В ближайшие годы в России предвидится рост регулируемых цен на природный газ. Он составит 3-3,5% ниже уровня инфляции. Об этом сообщил заместитель председателя правления компании «Газпром» Андрей Круглов.

«Мы прогнозируем, что процесс регулируемых цен на газ останется на среднесрочный период. Порядок повышения мы ожидаем в последующие годы, но, я думаю, что он будет ниже, чем уровень инфляции. Ожидаемая величина составляет порядка 3-3,5%", – заявил Круглов в ходе Дня инвестора «Газпрома» в Гонконге.

Топ-менеджер компании рассказал, что власти России при этом еще рассматривают возможность предоставления крупным потребителям скидки на «голубое топливо», поставляемое «Газпромом». «Мы вышли с предложением о том, чтобы «Газпром» имел право от регулируемой цены на газ предоставлять скидку своим потребителям в размере от 10%, вопрос этот рассматривается, и мы рассчитываем, что будем услышаны», – приводит РИА «Новости» слова зампреда правления компании.

Напомним, в понедельник, 27 февраля, заместитель министра экономического развития Николай Подгузов сообщил, что Минэкономразвития прорабатывает пилотный проект по предоставлению «Газпромом» скидки на газ для крупных потребителей. Она, по его словам, может составить 5%.

Москва, Иван Гридин

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