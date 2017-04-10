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Экономика

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Публикации за 10.04.17

Стоимость коммуналки может превысить инфляцию / Минэкономразвития спрогнозировало рост тарифов ЖКХ

Стоимость коммуналки может превысить инфляцию Минэкономразвития спрогнозировало рост тарифов ЖКХ

Рост цен на коммунальные услуги в 2017 году может обогнать прогнозируемый уровень инфляции, об этом говорится в предварительной таблице Минэкономразвития. Так стоимость газа с 1 июля поднимется на 3,9%, тепло и водоснабжение подорожает на 4%. Впрочем, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), ответственная за регулирование сферы ЖКХ, отмечает, что это лишь прогноз, который может быть только ориентиром и не является обязательным для тарифного регулирования.

Ранее МЭР действовало по принципу «инфляция минус», то есть рост тарифов на жилищно-коммунальное обслуживание не должен был превышать уровень прогнозируемой инфляции, пишут «Известия». На 2017 год, по прогнозам ведомства, показатель не должен превысить 3,8%. Этот принцип был необходим для сдерживания цен и диверсификации экономики.

Однако в этот раз коммунальные услуги могут подорожать в среднем на 4%. По словам экспертов, принцип «инфляция минус», сформулированный в Минэкономразвития во времена, когда министерством руководил Алексей Улюкаев, не более чем красивые слова, он не зафиксирован законно. Замминистра экономического развития Николай Подгузов отметил, что при прогнозировании ведомство действительно руководствовалось этим принципом, но не исключил, что могут быть отклонения.

Тем временем в ФАС, которая изучает экономическую обоснованность тарифов и устанавливает их, заявили, что прогноз является лишь ориентиром и не обязательно будет принят во внимание при принятии решения правлением службы. В больше степени на рост стоимости услуг влияет информация о затратах, поступающая от организаций, задействованных в сфере ЖКХ. В среднесрочной перспективе ФАС планирует продолжать использование принципа роста тарифов ниже инфляции.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 09.04.17

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