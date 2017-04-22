В Минфине задумались над введением налога на доходы с вкладов

Публикации за 22.04.17

Заместитель министра финансов Илья Трунин, отвечающий за налоговую политику, поддержал идею обложить налогом доходы граждан с банковских депозитов. По его мнению, даже если Минфин не выступит с подобным предложением, вопрос поставят в политическом плане.

В ходе Красноярского экономического форума Трунин заявил, что не видит рациональных объяснений тому, что в России доходы с вкладов не облагаются НДФЛ. «Почему зарплаты, которые выплачиваются, любые зарплаты, даже ниже средних, 20 тысяч рублей в месяц, 15, 10, – с них удерживается налог на доходы физических лиц, а если человек получает миллион в год процентов, например (такие вклады есть, есть и больше), то он не платит ни рубля НДФЛ с этих доходов, хотя эти доходы гораздо больше? И если он имеет возможность держать такие суммы на депозитах, значит, это еще и какие-то сбережения», – цитирует замглавы Минфина РИА «Новости».

Тем не менее, по словам Трунина, Минфин пока не обсуждал эту идею и не выдвигал инициатив. Чиновник предположил, что в ходе обсуждения налоговой реформы другие ведомства могут вынести эту тему на обсуждение. «Я считаю, что даже если мы не будем ставить этот вопрос, его будут ставить в политическом плане. И таких льгот в других странах, как правило, нет», – заявил замминистра, подчеркнув, что рано или поздно эту тему нужно будет проработать.

Стоит отметить, что ранее Минфин предлагал уровнять условия налогообложения доходов по облигациям, которые облагаются НДФЛ в размере 13%, и банковским депозитам. В прошлом году замминистра Алексей Моисеев сообщил, что такой вариант министерством прорабатывается. Тогда чиновник приводил в пример крупные вклады в миллиарды рублей, держатели которых не платят налоги с получаемых процентов.

Москва, Зоя Осколкова

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