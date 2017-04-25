Сечин сохранит активы «Роснефти» в Чечне

Публикации за 25.04.17

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и глава Чечни Рамзан Кадыров договорились, что компания продолжит работу на территории республики и не будет продавать свои региональные активы. Встреча состоялась еще 19 апреля, но о ее итогах стало известно только сейчас, сообщает РБК со ссылкой на источники в «Роснефти». По данным одного из них, в ходи встречи стороны также договорились о том, что с компании будут сняты обязательства по строительству нефтеперерабатывающего завода в Чечне.

Кроме того, ранее появилась информация, что в ходе состоявшейся встречи Кадыров и Сечин обсудили реализацию соглашения, по условиям которого «Роснефть» помогала республике в строительстве и реконструкции объектов инфраструктуры для обеспечения экологической и санитарной безопасности. В ходе переговоров они также обсудили меры по обеспечению жильем жителей Чечни, в том числе работников дочернего предприятия «Роснефти» «Грознефтегаза».

Как писал «Новый День», споры вокруг продажи активов компании начались, когда Рамзан Кадыров заявил, что цена продажи республике 51% акций «Грознефтегаза» и другого имущества «Роснефти» в регионе завышена. Тогда Кадыров посчитал, что проблема оценки активов «Роснефти» возникла из-за того, что «компания не хочет смотреть на Чечню с открытыми глазами».

«То, что они предлагают нам за 12,5 млрд рублей – это смешно, цена завышена. Не знаю, как считает их менеджмент. Я отстаиваю интересы региона. Их отношение к нам несправедливо. Мы будем добиваться справедливости», – заявил Кадыров.

Напомним, в бюджете 2017 года для Чечни предусмотрен уровень дотаций в 40,4 млрд рублей. В министерстве финансов республики заявляли, что его необходимо увеличить еще на 13 млрд.

Грозный – Москва, Иван Гридин

Грозный – Москва. Другие новости 25.04.17

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