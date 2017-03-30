Чечне все мало: Кадыров спланирует с Медведевым содержание республики / И попросит увеличения дотаций

Публикации за 30.03.17

Глава Чеченской республики Разман Кадыров намерен обсудить с премьер-министром России Дмитрием Медведевым вектор дальнейшего развития возглавляемого им региона, заявил он в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам главы республики, он рассчитывал встретиться с руководителем кабмина в четверг, 30 марта. «Мы хотим в общем разъяснить ситуацию, хотим мы развивать, не просто содержать республику», – сказал он.

Кадыров подчеркнул, что многие делают критичные замечания в адрес республики, указывая на дотационность регионального бюджета, так как рассматривают лишь бюджеты последних лет. По его словам, до сих пор в Чечне «полностью убитое» сельское хозяйство, не восстановлены предприятия и ряд социальных объектов.

Кроме того, Кадыров заявил, что цена продажи республике 51% доли «Рознефтегаза» и другого имущества «Роснефти» в регионе завышена. По его мнению, проблема оценки активов «Роснефти» возникла из-за того, что «компания не хочет смотреть на Чечню с открытыми глазами». «То, что они предлагают нам за 12,5 млрд рублей – это смешно, цена завышена. Не знаю, как считает их менеджмент. Я отстаиваю интересы региона. Их отношение к нам несправедливо. Мы будем добиваться справедливости», – заявил Кадыров.

Напомним, 17 января аудитор Счетной палаты Юрий Росляк заявил, что выделение Чечне финансовой помощи на уровне прошлого года обоснованно, добавив при этом, что республика входит в число высокодотационных регионов.

В декабре 2016 года глава Минкавказа Лев Кузнецов сообщил, что федеральный центр готов увеличить финансирование субъектов Северо-Кавказского федерального округа в следующем году, если они покажут высокие результаты, напоминает «Лента.ру».

В бюджете 2017 года для Чечни предусмотрен уровень дотаций в 40,4 млрд рублей. В министерстве финансов республики заявляли, что его необходимо увеличить еще на 13 млрд.

Грозный – Москва, Иван Гридин

Грозный – Москва. Другие новости 30.03.17

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