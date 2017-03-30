NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Финансы

■■■■■■■■■

Публикации за 30.03.17

Чечне все мало: Кадыров спланирует с Медведевым содержание республики / И попросит увеличения дотаций
Фото с официальной страницы Рамзана Кадырова «ВКонтакте»

Чечне все мало: Кадыров спланирует с Медведевым содержание республики И попросит увеличения дотаций

Глава Чеченской республики Разман Кадыров намерен обсудить с премьер-министром России Дмитрием Медведевым вектор дальнейшего развития возглавляемого им региона, заявил он в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам главы республики, он рассчитывал встретиться с руководителем кабмина в четверг, 30 марта. «Мы хотим в общем разъяснить ситуацию, хотим мы развивать, не просто содержать республику», – сказал он.

Кадыров подчеркнул, что многие делают критичные замечания в адрес республики, указывая на дотационность регионального бюджета, так как рассматривают лишь бюджеты последних лет. По его словам, до сих пор в Чечне «полностью убитое» сельское хозяйство, не восстановлены предприятия и ряд социальных объектов.

Кроме того, Кадыров заявил, что цена продажи республике 51% доли «Рознефтегаза» и другого имущества «Роснефти» в регионе завышена. По его мнению, проблема оценки активов «Роснефти» возникла из-за того, что «компания не хочет смотреть на Чечню с открытыми глазами». «То, что они предлагают нам за 12,5 млрд рублей – это смешно, цена завышена. Не знаю, как считает их менеджмент. Я отстаиваю интересы региона. Их отношение к нам несправедливо. Мы будем добиваться справедливости», – заявил Кадыров.

Напомним, 17 января аудитор Счетной палаты Юрий Росляк заявил, что выделение Чечне финансовой помощи на уровне прошлого года обоснованно, добавив при этом, что республика входит в число высокодотационных регионов.

В декабре 2016 года глава Минкавказа Лев Кузнецов сообщил, что федеральный центр готов увеличить финансирование субъектов Северо-Кавказского федерального округа в следующем году, если они покажут высокие результаты, напоминает «Лента.ру».

В бюджете 2017 года для Чечни предусмотрен уровень дотаций в 40,4 млрд рублей. В министерстве финансов республики заявляли, что его необходимо увеличить еще на 13 млрд.

Грозный – Москва, Иван Гридин

Грозный – Москва. Другие новости 30.03.17

Рубль на «мине замедленного действия»: спекулянты укрепили российскую валюту до рекордного уровня. / ФНС рассказала, на чем зарабатывают миллиардеры Свердловской области. / Из-за новых правил отчисления налогов Свердловская область потеряет три миллиарда.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

/

В рубриках

/ / / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter