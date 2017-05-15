Путин обрушил акции «Газпрома» / Прибыль газового монополиста оказалась «бумажной»

Публикации за 15.05.17

Слова президента РФ Владимира Путина о прибыли «Газпрома» незамедлительно сказались на положении акций компании на рынке ценных бумаг. Глава государства заявил, что значительная доля прибыли монополиста за 2016 год, которая оценивается в 952 млрд рублей, является «бумажной».

Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Пекине, отвечая на вопрос о прибыли «Газпрома», отметил, что реального денежного потока у компании нет. По словам президента, прибыль «Газпрома» большая. «Но она бумажная. Она на бумаге. Реального денежного потока нет. Поэтому когда правительство будет принимать решение по этому вопросу, оно, безусловно, будет учитывать реалии, а не бумажную составляющую доходов компании», – цитирует Путина «Интерфакс».

Замечание главы государства незамедлительно сказалось на ценных бумагах монополиста. Стоимость акций «Газпрома» на Московской бирже снизилась. В минимальной отметке голубые фишки компании торговались на уровне 129,28 рублей, что на 2,4% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов отказался комментировать заявление президента об отсутствии у компании денежного потока.

За 2016 год «Газпром» получил 951,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, почти половина объема (453,7 млрд рублей) обеспечена положительными курсовыми разницами. По подсчетам аналитиков, если исключить эффект курсовых разниц, дивиденды компании могут составить 249 млрд рублей, или 10,52 рублей на акцию.

Тем временем, первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что Путин в целом одобрил подход к выплате дивидендов госкомпаний в размере 50% от чистой прибыли. Впрочем, сам президент подчеркнул, что проект постановления правительства о выплате дивидендов еще не утвержден.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 15.05.17

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