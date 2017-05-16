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Экономика

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Публикации за 16.05.17

Продажу вина и пива в интернете предлагает разрешить Минфин

Продажу вина и пива в интернете предлагает разрешить Минфин

Министерство финансов РФ предложило протестировать идею реализации спиртного в интернете. Поначалу в сети разрешат продавать только защищенные российские вина и пиво. Если проект окажется успешным, его распространят на остальные алкогольные напитки.

Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов заявил, что ведомство выступает за возможность реализовывать алкоголь в интернете, передает РИА «Новости».

«До 1 июля 2018 года на первоначальном этапе мы предлагаем только вино (с защищенным географическим указанием) и только пиво, и с 1 июля 2018 года, если мониторинг покажет, что эта инициатива успешна – по интернет-торговле алкоголем, тогда уже распространить на все остальные алкогольные напитки», – сказал чиновник на совещании в Совете Федерации.

Кроме того, Сазанов подчеркнул, что соответствующий проект закона уже доработан, Минфин готовится направить документ для ознакомления сенаторам.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.05.17

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