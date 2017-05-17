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Экономика

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Публикации за 17.05.17

ООН: рост ВВП России ускоряется / Прогноз на 2017 год улучшен на полпункта

ООН: рост ВВП России ускоряется Прогноз на 2017 год улучшен на полпункта

Международные аналитики пересмотрели свой прогноз относительно роста российской экономики. Специалисты ООН считают, что ВВП России в 2017 году вырастет на 1,5% вместо 1%, который прогнозировался ранее.

В докладе департамента по экономическим и социальным вопросам международной организации (ДЭСВ) говорится, что после падения ВВП на 0,8% в прошлом году, рост российской экономики ускорится.

Благоприятный прогноз для ВВП РФ аналитики представили и на 2018 год. По их мнению, показатель должен увеличиться также на 1,5%. Впрочем, в докладе «Экономическая ситуация в мире и ее перспективы» Россию по-прежнему относят к государствам с переходной экономикой.

Ранее свою оценку роста российского ВВП подправили и специалисты Международного валютного фонда (МВФ). В частности, аналитики посчитали, что отечественная экономика подрастет на 1,4% вместо предыдущего прогноза в 1,1%.

Тем временем, в Министерстве экономического развития РФ оценки международных аналитиков считают заниженными и прогнозируют рост на уровне 2%.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 17.05.17

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