«Не знаем, что будет через 8 лет»: Кремль отверг кудринскую нефтяную приватизацию

Кремль ответил на призыв экс-министр финансов, руководителя Центра стратегических разработок Алексея Кудрина приватизировать все нефтяные компании за семь-восемь лет. Помощник президента РФ Андрей Белоусов в кулуарах Петерубургского экономического форума заявил, что вопрос о дальнейшей приватизации нефтяных компаний, в том числе «Роснефти» и «Газпрома», в повестке сейчас не стоит.

«Я к этому отношусь остро отрицательно, ровно потому что мы не знаем, что будет через 8 лет с нефтью, – цитирует слова Белоусова РИА «Новости». – Мы не знаем, что будет с нефтяными компаниями, как будет развиваться не только конъюнктура, но и как стратегия». «Через восемь лет к этому вопросу вернемся», – добавил помощник президента.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что у правительства пока нет планов приватизировать нефтяной сектор страны. Он указал, что помимо «хорошо известной экспертной точки зрения» Кудрина есть «иные точки зрения».

Ранее сегодня на ПМЭФе Кудрин заявил о необходимости приватизировать все российские нефтяные компании в ближайшие семь-восемь лет. По его мнению, энергетический сектор экономики РФ должен решать свои проблемы без участия государства. «Там нам не нужны государственные компании», – сказал он. Кудрин считает, что «государственный статус нефтяным компаниям приносит, скорее, вред, чем имеет положительный эффект», сообщает РБК.

Бывший министр финансов вновь высказался за уменьшение участия государства в экономике. «Частный сектор быстрее реагирует на все эти новые изменения. Уменьшение государственного сектора, увеличение частного – в наших силах. Это наше черное родимое пятно – то, что мы не сократили государственную экономику, а, наоборот, стали в чем-то возвращаться», – указал экс-министр финансов.

Кудрин также отметил, что в 2017 году средняя цена нефти будет около $50, а при цене отсечения нефти в $55 за баррель дефицит бюджета будет нулевым. «Вот почему я думаю, что мы находимся в зоне разумных значений для экономики», – подчеркнул глава ЦСР.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 01.06.17

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