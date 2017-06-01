Власти озвучили главные условия повышения пенсионного возраста / «Пенсии должны вырасти»

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил в рамках Петербургского экономического форума, что возможное повышение пенсионного возраста должно быть увязано с ростом размера пенсий и улучшением качества здравоохранения.

«Более высокий пенсионный возраст, но при этом более высокий уровень пенсий, более качественная система здравоохранения – это то, что может рассматриваться, – отметил министр в интервью РИА «Новости». «И когда мы говорим о пенсионном возрасте, мы всегда говорим именно в этой увязке», – сказал министр.

Ранее сегодня Орешкин заявил, Минэкономразвития не согласно с идеей повышения пенсионного возраста как главным фактором роста численности экономически активного населения. «В вопросе структурной безработицы и повышения численности экономически активного населения… у нас есть некоторые расхождения с Центром стратегических разработок: Алексей Леонидович (Кудрин) говорил, что одной из главных идей здесь может быть повышение пенсионного возраста, которое увеличит количество экономически активного населения. Наше мнение заключается в том, что нужно ориентироваться, прежде всего, на молодое поколение», – отметила глава МЭР (цитата по RNS). По его словам, структурная безработица среди молодежи большая, поэтому необходимо упрощать процесс выхода молодежи на рынок труда, упрощать процесс найма и так далее.

Против повышения пенсионного возраста сегодня выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов. «Повышение пенсионного возраста ничего не даст, – заявил он в интервью RT. – С финансовой точки зрения это капля в море, сегодня у нас существует больше проблем, с которыми надо справляться». По мнению Титова, повышение пенсионного возраста «не решит проблему недостатка трудовых ресурсов». «В России, на мой взгляд, нет проблемы недостатка трудовых ресурсов – у нас, наоборот, избыточная занятость населения. Наконец, с социальной и психологической точек зрения повышение пенсионного возраста – вредно», – указал он.

Напомним, сейчас мужчины в России выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Общественная дискуссия по теме повышения пенсионного возраста резко активизировалась с прошлого года. Повышение возраста выхода на пенсию предлагается практически в каждом варианте пенсионной реформы. При этом власти пока не приняли принципиального решения на эту тему. Глава Минтруда Максим Топилин ранее заявлял, что в 2017 году пенсионный возраст в России не будет повышен, однако обсуждение этого вопроса продолжается. Стоит отметить, что в 2015 году средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин в России составила 66 лет, женщин – 77 лет.

Наиболее жесткий вариант реформы предлагает экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его мнению, пенсионный возраст для женщин нужно постепенно повысить до 63 лет, а для мужчин – до 65 лет. Он обосновал необходимость принятия этого решения заботой о будущих пенсионерах. По его словам, повышение возраста выхода на заслуженный отдых необходимо, в том числе, чтобы обеспечить рост пенсий на 30%. Минэкономразвития поддерживает предложение Кудрина. В целевом варианте макропрогноза до 2035 года, разработанном МЭР, повышать темпы роста экономики планируется за счет увеличения численности занятых, в частности, пенсионный возраст предлагается повысить до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, сообщала газета «Ведомости». В то же время размер пенсий в ближайшие 20 лет будет только сокращаться, а не увеличиваться.

Проведение пенсионной реформы сократит число пенсионеров в стране к 2035 году на 23% или на 7 млн человек, прогнозирует Минэкономразвития. А отношение пенсий к заработной плате упадет с 35% до 22%. В результате экономика будет расти, но доходы как минимум пятой части граждан России сильно сократятся. Отношение пенсионных выплат к фонду оплаты труда снизится вдвое – с 28 до 15%. В этом случае активность инвесторов возрастет в 1,5-2 раза, а производительность будет расти быстрее зарплат. Впрочем, выдающего роста экономики также не прогнозируется, в случае успеха всех планируемых реформ к 2026 году он составит 3,5%. Реальные доходы населения достигнут докризисного уровня только к 2022 году, пенсии же не вернутся к нему никогда. К 2035 году доходы пенсионеров останутся на 4% ниже уровня 2013 года.

Москва, Июнь, Светлана Петрова

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