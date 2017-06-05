Краткосрочный плюс: повышение пенсионного возраста обернется пшиком / Голикова: «Государство лишь на время сбалансирует Пенсионный фонд»

Повышение пенсионного возраста поможет сбалансировать Пенсионный фонд РФ, но только в краткосрочном периоде. Такое мнение высказала председатель Счетной палаты России Татьяна Голикова в интервью газете «Известия». Однако глава контрольного ведомства предупредила: когда этот источник будет исчерпан, государству «придется начать выплачивать то, что мы в свое время сэкономили». И выплаты работнику должны поступить «после того, как он выйдет на пенсию», указала она.

«Ведь пенсионный взнос – это отложенная заработная плата, – уточнила Голикова, – она должна быть выплачена работнику после того, как он выйдет на пенсию. И, когда я говорю, что мы должны считать на долгосрочную перспективу, это значит, что мы должны четко просчитать, когда этот источник повышения размера пенсионного фонда будет исчерпан».

Глава контрольного органа также отметила, что неправильно вырывать из контекста развития пенсионного законодательства только тему пенсионного возраста. «В 2012 году правительство принимало стратегию развития пенсионной системы. Мы что, от нее отказываемся? Мы собираемся ее принципы поменять?» – сказала она, заметив, что тема повышения пенсионного возраста «звучит так громко и давно, что уже можно было и повысить».

Руководитель Счетной палаты добавила, что порядка 25% российских граждан выходят на пенсию досрочно. «Я не говорю, что их нужно ущемить в правах, но замолчать эту тему невозможно. Ведь выплаты им мы будем делать за счет тех, кому мы увеличим пенсионный возраст», – отметила Голикова. «Считаю, что давно уже назрела тема реформирования системы социального страхования в России, – добавила она – От того, как быстро мы к этому приступим, во многом зависят процессы и в экономической жизни, и в благополучии наших граждан».

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко, в свою очередь, призвал к прагматизму в вопросе повышения пенсионного возраста. «Я бы призвал государство быть прагматичным в использовании скудного человеческого ресурса, который у нас есть», – отметил он, сообщает Nation News. Парламентарий убежден в необходимости повысить пенсионный возраст в связи с ростом продолжительности жизни россиян, однако полагает, что тут должен быть дифференцированный подход. Пенсионный возраст людей, занятых на опасном производстве, например, шахтерам, можно сохранить на прежнем уровне или даже снизить, считает депутат.

Сейчас мужчины в России выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55. Общественная дискуссия по теме повышения пенсионного возраста резко активизировалась с прошлого года. Повышение возраста выхода на пенсию предлагается практически в каждом варианте пенсионной реформы. При этом власти пока не приняли принципиального решения на эту тему. Глава Минтруда Максим Топилин ранее заявлял, что в 2017 году пенсионный возраст в России не будет повышен, однако обсуждение этого вопроса продолжается. Стоит отметить, что в 2015 году средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин в России составила 66 лет, женщин – 77 лет.

Наиболее жесткий вариант реформы предлагает экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его мнению, пенсионный возраст для женщин нужно постепенно повысить до 63 лет, а для мужчин – до 65 лет. Он обосновал необходимость принятия этого решения заботой о будущих пенсионерах. По его словам, повышение возраста выхода на заслуженный отдых необходимо, в том числе, чтобы обеспечить рост пенсий на 30%.

В то же время вице-премьер России Игорь Шувалов заявлял, что «никто не готов» продвигать решение о повышении пенсионного возраста «без общественного консенсуса».

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, называл вопрос повышения пенсионного возраста чувствительным и требующим неспешного подхода.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 05.06.17

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