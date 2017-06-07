Деофшоризация распугала миллиардеров из России

Закон о деофшоризации, призванный увеличить доходы бюджета за счет налогов с активов миллиардеров, произвел обратный эффект. Все больше богачей из списка Forbes меняют налоговое резидентство, чтобы избежать последствий закона о контролируемых иностранных компаниях.

Официальной статистики о том, сколько бизнесменов перестало быть налоговыми резидентами России с момента принятия закона, нет. Однако Reuters со ссылкой на источники заявляет, что из 500 самых богатых людей страны около трети предпочли покинуть страну. Впрочем, не у всех причиной ухода стало вступление в силу закона о деофшоризации.

По данным издания, два предпринимателя из первой сотни сообщили о том, что меняют налоговое резидентство именно из-за политики в отношении контролируемых иностранных компаний. Из 300 состоятельных россиян, имеющих активы за рубежом, от статуса российского налогового резидента решили отказаться 40%, а еще 9% перевели активы на родственников-нерезидентов.

В ходе опроса крупных бизнесменов агентство пришло к выводу, что в российском бизнесе сформировался целый сегмент собственников, которые сохранили основные активы в России, но находятся вне российской налоговой системы.

Напомним, закон о контролируемых иностранных компаниях вступил в силу в 2014 году. Российских налогоплательщиков обязали отчитываться о принадлежащих им офшорах, чтобы обложить активы налогами. Норма обязательна к применению только теми бизнесменами, которые проводят в России более 183 дней в году.

Москва, Зоя Осколкова

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