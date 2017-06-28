Среда, 28 июня 2017, 11:17 мск

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Экономика

В 56 регионах России траты на ЖКХ признаны неэффективными

В 56 регионах России траты на ЖКХ признаны неэффективными

Министерство экономического развития провело анализ расходов на коммунальный комплекс субъектов РФ. Выяснилось, что 56 из 85 неэффективно тратят ресурсы на развитие ЖКХ. По мнению специалистов, вместо дальнейшего роста тарифов и увеличения субсидий необходимо усилить контроль за расходованием средств.

По данным Минэкономразвития, наихудшее положение с эффективностью трат на ЖКХ наблюдается в Республике Коми и Архангельской области. При этом 26 регионов получают достаточно денег на развитие коммунального комплекса, однако положение остается на неудовлетворительном уровне, пишут «Известия».

В тех регионах, где качество ЖКХ признано удовлетворительным, такого же результата можно было добиться при помощи куда меньших затрат. И только семи субъектам действительно не хватает средств на поддержание коммунальной сферы в хорошем состоянии.

Лучшее качество ЖКХ показали Чувашская Республика, Белгородская и Тульская области, Севастополь, а также Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский и Красноярский края. Впрочем, это достигается за счет высоких доходов коммунальных организаций и бюджетного финансирования.

Примечательно, что регионы с похожим климатом и уровнем экономического развития коммунального хозяйства могут существенно отличаться по показателям эффективности. В этом случае ситуацию, по мнению Минэкономразвития, может исправить прямой административный контроль целевого использования имеющихся финансовых, материальных, технологических и кадровых ресурсов.

На данные момент в России в сфере ЖКХ задействованы более 38 тысяч организаций, на которые трудятся около 2 млн человек. Оборот отрасли в 2015 году превысил 4,3 трлн рублей, на платежи населения пришлось 1,9 трлн рублей.

Москва, Зоя Осколкова

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© 2017, РИА «Новый День»

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