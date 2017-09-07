700 млн рублей предложили сэкономить на гостиницах для чиновников

Министерство финансов предложило значительно сократить список госслужащих, которым во время командировок предоставляют люксовые номера в гостиницах. Таким образом, по подсчетам финансового ведомства, можно ежегодно экономить до 700 млн рублей.

Проект поправок в указ президента о порядке командирования чиновников, подготовленный Минфином, размещен на портале проектов нормативных актов. Согласно документу число госслужащих, которым компенсируется размещение в двухместных номерах «высшей категории», предлагается сократить до 33 человек.

В настоящее время в «люсовых» номерах имеют права останавливаться 30 чиновников из администрации президента, поправки предусматривают возмещение только для четырех человек – руководителя, его первого заместителя, заместителя и пресс-секретаря президента.

Кроме того, сокращение может коснуться и других министерств и ведомств. Например, в аппарате Совета Федерации оплачивать двухкомнатные номера предлагается только трем членам, тогда как сейчас привилегией пользуются 15 сенаторов. В Госдуме на «люксы» в командировках смогут претендовать только три парламентария вместо 17, в аппарате правительства – пять вместо 28, во всех федеральных министерствах – семь вместо 14.

Возмещать проживание в номерах высшей категории предлагается только руководителям федеральных служб и агентств, главе управделами президента. В Конституционном суде, Счетной палате и ЦИК кроме руководителей селиться в «люксы» смогут и их заместители.

По предварительным оценкам Минфина, оптимизация расходов на командировки чиновникам позволит сэкономить около 700 млн рублей в год.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.09.17

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