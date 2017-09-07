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Экономика

700 млн рублей предложили сэкономить на гостиницах для чиновников

700 млн рублей предложили сэкономить на гостиницах для чиновников

Министерство финансов предложило значительно сократить список госслужащих, которым во время командировок предоставляют люксовые номера в гостиницах. Таким образом, по подсчетам финансового ведомства, можно ежегодно экономить до 700 млн рублей.

Проект поправок в указ президента о порядке командирования чиновников, подготовленный Минфином, размещен на портале проектов нормативных актов. Согласно документу число госслужащих, которым компенсируется размещение в двухместных номерах «высшей категории», предлагается сократить до 33 человек.

В настоящее время в «люсовых» номерах имеют права останавливаться 30 чиновников из администрации президента, поправки предусматривают возмещение только для четырех человек – руководителя, его первого заместителя, заместителя и пресс-секретаря президента.

Кроме того, сокращение может коснуться и других министерств и ведомств. Например, в аппарате Совета Федерации оплачивать двухкомнатные номера предлагается только трем членам, тогда как сейчас привилегией пользуются 15 сенаторов. В Госдуме на «люксы» в командировках смогут претендовать только три парламентария вместо 17, в аппарате правительства – пять вместо 28, во всех федеральных министерствах – семь вместо 14.

Возмещать проживание в номерах высшей категории предлагается только руководителям федеральных служб и агентств, главе управделами президента. В Конституционном суде, Счетной палате и ЦИК кроме руководителей селиться в «люксы» смогут и их заместители.

По предварительным оценкам Минфина, оптимизация расходов на командировки чиновникам позволит сэкономить около 700 млн рублей в год.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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