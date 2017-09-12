Вторник, 12 сентября 2017, 08:50 мск

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Экономика

В ближайшие три года в России сократится размер пенсий

В ближайшие три года в России сократится размер пенсий

Согласно макропрогнозу Минэкономразвития в период с 2018 по 2020 годы размер пенсий в реальном выражении снизится. Основная причина – отказ от индексации выплат работающим пенсионерам. В целом отношение пенсий к среднему заработку будет сокращаться, несмотря на рост ВВП страны.

В базовом сценарии макропрогноза, который ляжет в основу бюджета, пенсии снижаются на 0,7% в 2018 году и по 0,6% в 2019-2020 годах, «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников. Дело в том, что индексация пенсионных выплат производится на величину инфляции предыдущего года, а этот показатель по прогнозу будет выше (4% против 3,7%).

В прошлом году правительство решило не повышать пенсии работающим пенсионерам. Несмотря на то, что глава кабмина Дмитрий Медведев поручил вернуть индексацию, в проекте бюджета на ближайшие три года изменений в этой части не предвидится. Впрочем, источники издания напоминают, что бюджетный процесс еще не завершен.

По данным Росстата, в России трудятся 10 млн пенсионеров, их зарплата растет вместе с рынком труда, а пенсионные выплаты не индексируются. В настоящее время на долю заработка приходится треть дохода среднестатистической семьи, состоящей только из пенсионеров. Такое положение дел грозит тем, что они будут уходить в тень, либо откажутся от работы и полностью перейдут на пенсионное обеспечение.

При этом если рост ВВП окажется ниже 1,5%, выплаты неработающим пенсионерам в реальном выражении также не будут расти, уточняют эксперты, а отчисления федбюджета в Пенсионный фонд будут увеличиваться.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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