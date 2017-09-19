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Экономика

Красноярск получит 2,2 млрд рублей на горнолыжные трассы и ремонт стадионов

Красноярск получит 2,2 млрд рублей на горнолыжные трассы и ремонт стадионов

Российское правительство приняло решение о выделении из резерва 2,2 млрд рублей на подготовку к зимней Универсиаде 2019 года, которая состоится в Красноярске. Об этом сообщается на кабинета министров.

«Подписанным распоряжением распределена часть зарезервированных средств в размере 2227 млн рублей на софинансирование строительства комплекса горнолыжных трасс, реставрацию стадиона имени Ленинского комсомола, увеличение финансирования реконструкции Дворца спорта имени Ивана Ярыгина», – говорится в документе. Всемирная зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.

Москва, Иван Гридин

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