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Четверг, 19 октября 2017, 15:59 мск

российское информационное агентство 18+

Экономика

Думцы за счет государства учились экономить бюджетные деньги во Франции

Думцы за счет государства учились экономить бюджетные деньги во Франции
Фото: duma.gov.ru

Российские депутаты и чиновники на бюджетные деньги отправились во Францию, чтобы перенять опыт реформы по сокращению госслужащих, который поможет казне сэкономить средства. В парламенте стажировку назвали экскурсией за счет государства.

Народные избранники несколько дней провели во Франции в рамках программы РАНХиГС по подготовке резерва управленческих кадров, пишет РБК. Всего на стажировку были отправлены 40 федеральных и региональных чиновников, в том числе вице-губернаторы и мэры, и сотрудников госкомпаний. В Париже госслужащие прослушали лекцию о французских реформах по сокращению числа управленческих кадров.

Участники программы считают, что получили интересный опыт, который можно применить и в России. В частности, депутат от ЛДПР Алексей Диденко напомнил, что либерал-демократы давно предлагают сократить число парламентариев до 300 представителей.

Кроме того, депутаты также посетили лекцию «Демократия, основанная на широком участии» и презентацию проекта «Большой Париж», в рамках которого запланировано развитие ближайших к столице Франции регионов.

Впрочем, далеко не все народные избранники поддерживают идею таких стажировок за бюджетные деньги. «Это расходование средств на экскурсии за счет государства», – считает депутат от КПРФ из думского комитета по регламенту Владимир Поздняков. По его словам, обучить парламентария работе с законопроектами и с избирателями невозможно, тем более за рубежом.

Напомним, программа по обучению высшего уровня федерального резерва управленческих кадров проводится с 2010 года. В общей сложности на эти цели было выделено около 600 млн рублей.

Париж, Зоя Осколкова

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