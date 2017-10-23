СМИ: Власти планируют повысить минимальный трудовой стаж

Российские власти обсуждают увеличение минимального трудового стажа, дающего право на пенсию по старости, как альтернативу повышению пенсионного возраста. В правительстве считают, что эта мера будет стимулировать людей выходить из тени, что пополнит дефицитный Пенсионный фонд (ПФР) и в целом отбелит российскую экономику.

Повышение пенсионного возраста – слишком непопулярный среди населения шаг. По этой причине власти не могут решиться, несмотря на растущие трансферты в ПФР из федерального бюджета, пишут «Ведомости». Проблемы с пенсионной системой начали ощущать на себе и граждане: прошлогодняя индексация не покрыла инфляцию 2015 года, пенсии работающих россиян и вовсе заморожены, по словам аудиторов Счетной палаты, в ближайшие три года пенсии сократятся еще на 1,6%.

В этой связи чиновники решили сосредоточиться на других идеях, среди которых увеличение минимального трудового стажа, необходимого для получения страховых выплат по старости. Повышение стажа стимулирует людей и дольше работать, чтобы потом получать более высокую страховую пенсию, и выходить из серого сектора – это обелит экономику и пополнит бюджет ПФР, говорит собеседник издания.

В настоящее время женщины в России выходят на пенсию в 55 лет, мужчины – в 60 лет. За это время граждане должны проработать с уплатой взносов в пенсионную систему не менее семи лет, а также набрать минимальное количество пенсионных баллов – 11,4. К 2025 году эти два требования повысятся: минимальный стаж – 15 лет, сумма баллов – 30.

В свою очередь эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина, которые продолжают настаивать на повышении пенсионного возраста, не считают, что увеличение минимального трудового стажа положительно повлияет на ситуацию. Большого количества пенсионеров это не отсечет, поскольку средний трудовой стаж россиян и сейчас значителен – 35 лет.

К тому же 50% пенсионеров, которые продолжают трудиться, ходят на работу из-за недостатка денег и угрозы бедности. Они готовы уйти на заслуженный отдых, если их пенсия составит 40% от зарплаты, сообщили в Институте социальной политики Высшей школы экономики.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 21.10.17

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