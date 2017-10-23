Минтруд открестился от планов повышения минимального трудового стажа

В Министерстве труда РФ опровергли информацию о том, в правительстве обсуждается идея повышения минимального трудового стажа, необходимого для получения страховой пенсии по старости.

«Никаких изменений в пенсионной системе, в том числе касающихся минимального трудового стажа, в настоящий момент не обсуждается», – цитирует «Интерфакс» пресс-секретаря министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина Марию Исянову.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что власти обсуждают увеличение минимального трудового стажа как альтернативу идее по повышению пенсионного возраста, которая не нашла поддержки у населения. По мнению кабмина, эта мера будет стимулировать людей выходить из тени, что пополнит дефицитный Пенсионный фонд (ПФР) и в целом отбелит российскую экономику.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 23.10.17

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