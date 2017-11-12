В России число банкротств приблизилось к историческому рекорду

По данным аналитиков, число банкротств компаний в России приблизилось к историческому максимуму, установленному в 2009 году. Интенсивность банкротств увеличилась почти во всех отраслях, в том числе в торговле, пищевой промышленности, машиностроении. Огромный вклад в показатель внесли обанкротившиеся строительные организации.

Специалисты Центра макроэкономического анализа и прогнозирования подсчитали, что в третьем квартале текущего года обанкротились 3227 компаний, пишет РБК. По сравнению со вторым кварталом показатель вырос на 3%, с прошлым годом – на 12,4%. Только в сентябре обанкротилось 1127 предприятий. Близкие к максимальным значениям показывают торговые организации. Незначительно снизилось число банкротств лишь в сфере коммерческих услуг и металлургии.

Аналитики считают, что рост разорившихся фирм обусловлен двумя факторами. Во-первых, это падение реальных доходов населения, которое наблюдается на протяжении почти трех лет. В этом году, по данным Росстата, они снизились на 1,2%. По этой причине сильнее всех пострадал бизнес, ориентированный на потребительский спрос.

Второй фактор – медлительность Центробанка в принятии решений по ключевой ставке при высоких темпах снижения инфляции. За 2017 год регулятор снизил ключевую ставку лишь на 1,75% – с 10% в начале года до 8,25% в октябре. За это время инфляция преодолела цель, установленную ЦБ, и достигла постсоветского рекорда в 2,7%. Впрочем, экономисты считают, что к концу года она вернется на целевой уровень в 4%.

По словам экспертов, прошлые кризисы компенсировались тем, что за счет девальвации рубля с рынка уходили импортные товары, уступая место отечественным, то теперь такого эффекта нет. В результате спрос на российскую продукцию продолжил падение, а банки, видя негативную динамику по продажам, отказывают компаниям в перекредитовании.

Чаще всего банкротятся строительные фирмы, не помогает даже ипотечное кредитования, в котором наблюдается рост. От слабого потребительского спроса продажи жилья страдают довольно сильно. Вряд ли ситуация в жилищном строительстве изменится, так как для этого у граждан должна появиться уверенность в экономических перспективах, прогнозируют аналитики.

Москва, Зоя Осколкова

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