российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 14 ноября 2017, 15:25 мск

Экономика

  1. Экономика
  2. 14 Ноябрь 2017

Минфин РФ ужесточает санкции для регионов-должников

Минфин РФ ужесточает санкции для регионов-должников

В проекте постановления правительства, разработанном Минфином РФ, предусмотрено ужесточение правил погашения долгов по бюджетным кредитам для регионов. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

В проекте описывается регламент проведения реструктуризации задолженности субъектов России по бюджетным кредитам. Так, если регион допустит просрочку по выплате процентов или погашению реструктурированного кредита, он должен в обязательном порядке единовременно возместить весь реструктурированный долг. То есть формально речь идет о дефолте.

Впрочем, в проекте постановления предлагается сделать исключение в двух случаях: если в регионе сменился губернатор, а также, если имели место обстоятельства непреодолимой силы.

Минфин настаивает на том, что субъекты не должны допускать дефицит бюджетов более 10% от их общего дохода. В противном случае региону также придется досрочно выплачивать задолженность.

Напомним, в сентябре президент Владимир Путин анонсировал запуск программы реструктуризации бюджетных кредитов регионов. План рассчитан на семь лет, для некоторых субъектов на 12 лет. Кроме того, в конце октября глава государства заявил, что правительство выделит бюджетные кредиты регионам с высокой коммерческой задолженностью.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 14.11.17

«Золотой футбольный дождь» закончился, миллиард утерян из-за полномочий – грустный бюджет Екатеринбурга на 2018 год. / Десятки работников завода в Камышлове более полугода не получали зарплату, возбуждено уголовное дело. / В Новом Уренгое из-за аварийного фундамента расселили 9-этажную новостройку. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / Минфин РФ

Для борьбы с мошенниками в России создадут единую базу автовладельцев

Минфин «зарубил» законопроект о запрете курения у подъездов

Минздрав заблокировал закон о продаже алкоголя в интернете

За покупку авто по льготной госпрограмме придется заплатить налог

«На всякий случай»: Минфин выступил за жесткое регулирование валютного рынка в кризис

Российские власти временно отказались регулировать криптовалюты

На уроках бюджетной грамотности школьникам расскажут, зачем платить налоги

Правительство РФ дважды внепланово поднимет акцизы на бензин и ДТ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, Минфин РФ,

Новости партнеров

Экономика, все новости

Москва /

Туманная перспектива: экономика России остается в неустойчивом состоянии

Екатеринбург /

Снос цыганского поселка одобрен: обитатели ждут миллионов и готовятся к торгу

Екатеринбург /

«Золотой футбольный дождь» закончился, миллиард утерян из-за полномочий – грустный бюджет Екатеринбурга на 2018 год

Екатеринбург /

Десятки работников завода в Камышлове более полугода не получали зарплату, возбуждено уголовное дело

Ямал /

В Новом Уренгое из-за аварийного фундамента расселили 9-этажную новостройку

Голосование на сайте

Должна ли Россия отказаться от «Евровидения»?

Все новости