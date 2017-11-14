Минфин РФ ужесточает санкции для регионов-должников

В проекте постановления правительства, разработанном Минфином РФ, предусмотрено ужесточение правил погашения долгов по бюджетным кредитам для регионов. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

В проекте описывается регламент проведения реструктуризации задолженности субъектов России по бюджетным кредитам. Так, если регион допустит просрочку по выплате процентов или погашению реструктурированного кредита, он должен в обязательном порядке единовременно возместить весь реструктурированный долг. То есть формально речь идет о дефолте.

Впрочем, в проекте постановления предлагается сделать исключение в двух случаях: если в регионе сменился губернатор, а также, если имели место обстоятельства непреодолимой силы.

Минфин настаивает на том, что субъекты не должны допускать дефицит бюджетов более 10% от их общего дохода. В противном случае региону также придется досрочно выплачивать задолженность.

Напомним, в сентябре президент Владимир Путин анонсировал запуск программы реструктуризации бюджетных кредитов регионов. План рассчитан на семь лет, для некоторых субъектов на 12 лет. Кроме того, в конце октября глава государства заявил, что правительство выделит бюджетные кредиты регионам с высокой коммерческой задолженностью.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 14.11.17

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