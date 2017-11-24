В кабмине призвали российских производителей готовиться к отмене продэмбарго

Отечественным производителям продуктов питания стоит быть готовыми к отмене ограничений на поставку пищевых товаров из ЕС и других стран, которые ввели санкции в отношении России. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов.

«В тот момент, когда санкции будут отменены, контрсанкции также будут отменены. Производители окажутся совсем в иной конкурентной среде. Будет запрос на некий инструмент поддержки, но его уже не будет в правовом поле. К этому надо готовиться», – сказал Шувалов на форуме «Сделано в России».

Первый замглавы кабмина подчеркнул, что продэмбарго может быть отменено в любой момент, передает RNS. «Имейте в виду рано или поздно [санкции] закончатся, и к этому надо готовиться. Они могут длиться год, могут десять, но все, кто на рынке и получают огромную поддержку через госпрограмму по производству продуктов питания, должны быть готовы, что [поддержка] может исчезнуть в тот момент, когда появятся политические предпосылки», – отметил Шувалов.

Напомним, в августе 2014 года Россия в ответ на санкции Запада после присоединения Крыма ввела так называемое «продовольственное эмбарго». Поставки отдельных видов продовольствия в РФ запрещены из США, Канады, стран Евросоюза, Норвегии и Австралии. Позже этот список пополнился Албанией, Исландией, Лихтенштейном, Украиной и Черногорией. Из всех этих стран в Россию запрещено поставлять плодоовощную продукцию, молоко и молочную продукцию, мясо и рыбу, а также изделия из них. В июне 2017 года российские власти продлили режим контрсанкций до 31 декабря 2018 года.

Москва, Зоя Осколкова

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