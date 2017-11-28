Минфин хочет лишить часть россиян господдержки

Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает за сокращения числа получателей социальной поддержки из бюджета. По словам главы Минфина, это позволит увеличить размер помощи для тех, кто действительно в ней нуждается.

«У нас большое количество получателей: семь человек из десяти получают поддержку государства. Хотя нуждающихся значительно меньше. Концентрация ресурсов именно тем, кто нуждается, позволит создать условия, чтобы именно те, кто нуждается, стали больше потреблять», – рассказал Силуанов в ходе форума Финансового университета «Что день грядущий нам готовит?».

Министр отметил, что реформа подстегнет рост потребительского спроса и благосостояния граждан. Инициатива уже обсуждается в правительстве, передает РБК.

При этом Силуанов подчеркнул, что простое увеличение социальной поддержки без реформ в этой отрасли приведет российскую экономику к кризису. «А будем увеличивать траты, особенно нефтегазовых доходов, будем иметь риски, будем иметь следующий кризис»,– сказал министр.

Глава Минфина пояснил, что россияне должны отдавать предпочтение образовательным и медицинским учреждениям, предоставляющим более качественные услуги. «Именно на это у нас будут направлены предложения в части изменения порядка финансирования отраслей социальной сферы. Мы должны создать конкурентные условия между услугами, которые предоставляются государством, и услугами, которые предоставляются в частном секторе», – отметил Силуанов.

По его словам, дополнительную поддержку из бюджета будут получать наиболее важные отрасли, в то же время субсидирование других отраслей будет сокращаться.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 28.11.17

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