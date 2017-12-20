Не сошлись в цене: Белоруссия отказалась от российского электричества на два года раньше

Белоруссия прекратит импорт электроэнергии из России в 2018 году. Об этом заявил министр энергетики республики Владимир Потупчик. Ранее Минск собирался прекратить закупки у Москвы с вводом первого блока БелАЭС, который запланирован на 2019 год.

По словам Потупчика, переговоры о стоимости электроэнергии завершены, Белоруссия не будет заключать контракт на поставку по той цене, которую предлагает Россия. Потому с 2018 года Минск отказывается от импорта электроэнергии, пишет «Белта». «Будем собственной выработкой замещать», – добавил министр.

В свою очередь в «Интер РАО» заявили, что готовы при условии экономической целесообразности экспортировать электроэнергию в Белоруссию даже при ежемесячных расчетах. В первом полугодии 2017 года Минск снизил закупки электричества на 20,4% – до 1,06 миллиарда кВт/ч, передает РИА «Новости». До Нового года планируется закупить у России еще 2,56 миллиарда кВт/ч.

Ранее Белоруссия планировала отказаться от импорта электроэнергии только в 2020 году. О том, что Минск собирался придерживаться этой цели, заявил заместитель премьер-министра республики Владимир Семашко. «С вводом станции [БелАЭС] будут излишки электроэнергии. Мы выходим на то, чтобы отказаться от импорта электроэнергии, и планируем, что к 2020 году откажемся от импорта электроэнергии», – сказал Семашко в ходе выступления в парламенте в среду.

Кроме того, вице-премьер сообщил, что Минск ведет переговоры об экспорте электроэнергии. Впрочем, он не уточнил, каким странам Белоруссия собирается продавать электричество.

Ввод первого блока БелАЭС запланирован на 2019 год. Стация будут интегрирована в энергосистему страны. Строительство двухблочной БелАЭС ведется с 2012 года. Для этих целей Россия выделила Белоруссии экспортный кредит до 10 млрд долларов, что составляет около 90% стоимости проекта на тот момент.

Минск, Зоя Осколкова

Минск. Другие новости 20.12.17

Газпром не нужен: бактерии съедят какашки екатеринбуржцев и превратят их в полезный газ (ФОТО, ВИДЕО). / Росавтодор не принял переложенную брусчатку на площади 1905 года в Екатеринбурге (ФОТО). / В Подмосковье отравили реку Пахра: возбуждено уголовное дело. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»